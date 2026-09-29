Còn nhũng nhiễu, chậm trễ khi giải quyết thủ tục đất đai, Chủ tịch Lâm Đồng yêu cầu chấn chỉnh

Ngày 29.9, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười vừa ký công văn gửi Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, các sở, ngành và chính quyền xã, phường yêu cầu chấn chỉnh ngay công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, qua phản ánh của người dân và doanh nghiệp, việc giải quyết thủ tục giấy tờ đất đai vẫn còn biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho dân; nhiều hồ sơ tồn đọng, trễ hạn, thậm chí có hồ sơ kéo dài nhiều tháng chưa có kết quả cuối cùng, gây bức xúc dư luận.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết hồ sơ, đặc biệt là các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ở cơ sở. Các đơn vị phải tự kiểm tra, rà soát và xử lý dứt điểm hồ sơ đã quá hạn.

Trụ sở UBND phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) ẢNH: QUẾ HÀ

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lập danh mục toàn bộ hồ sơ đã quá hạn, nhưng chưa giải quyết dứt điểm, nêu rõ nguyên nhân, hướng xử lý từng hồ sơ và báo cáo UBND tỉnh. Người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả rà soát, tình trạng hồ sơ đất đai tồn đọng và nội dung báo cáo trên.

Trên cơ sở rà soát đó, Văn phòng UBND tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh thành lập các tổ công tác kiểm tra, giám sát tại một số địa phương, đơn vị; tập trung vào trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó và cán bộ trực tiếp xử lý hồ sơ đất đai.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên ngành nông nghiệp - môi trường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu căn cứ kết quả kiểm tra trên để xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm và phải hoàn thành kết quả trước ngày 15.10.2026.