Lâm Đồng đề nghị đẩy nhanh tiến độ sân bay Phan Thiết

Ngày 3.8, ông Đặng Hồng Sỹ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai hạng mục hàng không dân dụng thuộc dự án Cảng hàng không Phan Thiết (tên cũ là sân bay Phan Thiết), một trong những công trình trọng điểm của tỉnh.

Tại hiện trường, dự án vẫn đang trong giai đoạn thi công nền móng. Các đơn vị tập trung phát quang, san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật; trong khi những hạng mục chính như nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu và các công trình phụ trợ mới triển khai ép cọc, chưa hình thành kết cấu công trình.

Ông Đặng Hồng Sỹ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (giữa) kiểm tra tiến độ dự án sân bay Phan Thiết ẢNH: H.LINH

Báo cáo với lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng, đại diện Công ty TNHH cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết (chủ đầu tư) cho biết, dự án được ký hợp đồng thực hiện từ ngày 12.3.2026 với thời gian triển khai 21 tháng.

Đến nay, nhà đầu tư đã hoàn thiện và nộp hồ sơ thẩm định phòng cháy, chữa cháy; huy động nhân lực, máy móc thi công san nền khu nhà ga, đài kiểm soát; đắp nền khu vực đường lăn, sân đỗ máy bay. Đơn vị cũng đã hoàn thành ép cọc thử và đang triển khai ép cọc đại trà đối với nhà ga, đài kiểm soát cùng các công trình phụ trợ.

Theo nhà đầu tư, thời gian qua dự án tập trung nhiều cho việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý và chuẩn bị điều kiện thi công, nên khối lượng xây dựng mới chủ yếu ở các hạng mục nền móng.

Đại diện chủ đầu tư báo cáo với lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng về tiến độ dự án ẢNH: H.LINH

Chủ đầu tư khẳng định tiến độ hiện vẫn bảo đảm theo chủ trương đầu tư, đồng thời kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nhất là nguồn vật liệu xây dựng và hoàn thiện các thủ tục liên quan để đẩy nhanh quá trình triển khai.

Máy ép cọc bê tông tại công trường thi công sân bay Phan Thiết ẢNH: H.LINH

Tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công

Sau khi kiểm tra thực địa, ông Đặng Hồng Sỹ ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công và các sở, ngành trong quá trình triển khai dự án.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Ông Đặng Hồng Sỹ cũng đề nghị các sở, ngành tiếp tục đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục theo quy định, nhất là công tác phê duyệt về phòng cháy, chữa cháy, tạo điều kiện để dự án sân bay Phan Thiết sớm hoàn thành đúng tiến độ.

Phương tiện đang thi công sáng ngày 3.8 ẢNH: H.LINH

Hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết, được đầu tư với tổng vốn khoảng 1.547 tỉ đồng do Công ty TNHH cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết, thành viên của Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư; gồm khu bay có sân đỗ đáp ứng 6 máy bay, hệ thống đường lăn, tháp kiểm soát không lưu, nhà điều hành, đèn tín hiệu và các công trình bảo đảm hoạt động bay. Nhà ga hành khách có diện tích khoảng 16.000 - 18.000 m², công suất khai thác 2 triệu hành khách/năm.

