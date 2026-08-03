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Thời sự Dân sinh

Lâm Đồng giao xã, phường cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói

Quế Hà
Quế Hà
Lâm Đồng yêu cầu áp dụng ngay quy định mới về đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Theo đó, UBND cấp xã trực tiếp cấp, quản lý và hậu kiểm mã số, tạo thuận lợi cho sản xuất và xuất khẩu nông sản.

Ngày 3.8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính cùng UBND các xã, phường triển khai ngay Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31.7 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm cơ quan đầu mối cấp tỉnh, tổng hợp danh sách các mã số đã được cấp để gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuyển nước nhập khẩu phê duyệt; đồng thời công khai, cập nhật đầy đủ tình trạng hoạt động của từng mã số trên hệ thống điện tử để tổ chức, cá nhân tra cứu.

Sở cũng tiếp tục giải quyết các hồ sơ đã tiếp nhận trước khi nghị quyết mới có hiệu lực (31.7); hướng dẫn các địa phương thực hiện quy trình cấp và quản lý mã số; tăng cường kiểm tra, giám sát yêu cầu kỹ thuật đối với vùng trồng, cơ sở đóng gói; tổ chức tuyên truyền, tập huấn và theo dõi việc triển khai trên toàn tỉnh.

Lâm Đồng khẩn trương thực hiện chính sách mới về mã số vùng trồng - Ảnh 2.

Thanh long xuất khẩu có mã vùng trồng ở xã Hàm Thuận Nam, Lâm Đồng

ẢNH: QUẾ HÀ

UBND cấp xã chịu trách nhiệm trong việc cấp và quản lý

Đáng chú ý, theo quy định mới, UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trong việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn. Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp thực hiện thủ tục cấp, cấp lại mã số; quyết định phê duyệt trong trường hợp được nước nhập khẩu cho phép phía Việt Nam tự phê duyệt; đồng thời có thẩm quyền thu hồi, tạm dừng hoặc khôi phục mã số theo quy định.

Các địa phương cũng phải tổ chức hậu kiểm đối với trường hợp được cấp mã số theo cơ chế mới trong thời hạn tối đa ba tháng kể từ ngày cấp; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thiết lập, duy trì và sử dụng mã số đúng quy định; thông báo kịp thời các kết quả phê duyệt, cảnh báo vi phạm từ phía nước nhập khẩu.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu bố trí kinh phí phục vụ công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Các sở, ngành và địa phương được yêu cầu nghiêm túc triển khai; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

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