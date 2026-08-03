Lâm Đồng: Vì sao nhiều dự án đô thị 'nằm bất động' chờ giao đất?

Ngày 3.8, Thanh tra Lâm Đồng cho biết đã ban hành kết luận thanh tra chuyên đề đối với dự án khu đô thị Tây Tân Thiện do Công ty CP đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư, qua đó chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình tham mưu, lựa chọn nhà đầu tư, phê duyệt quy hoạch và tổ chức thực hiện dự án.

Khu vực ven biển phía đông Lâm Đồng có nhiều dự án khu đô thị được chấp thuận đầu tư nhưng chưa thể triển khai ẢNH: QUẾ HÀ

Chấp thuận dự án nhà ở nhưng dựa vào luật Đầu tư?

Theo kết luận, sai phạm cốt lõi xuất phát từ việc cơ quan chức năng tham mưu lựa chọn nhà đầu tư. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận (cũ) tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo luật Đầu tư năm 2014, trong khi dự án này thuộc loại hình phát triển nhà ở, phải thực hiện theo luật Nhà ở năm 2014.

Theo quy định, dự án phải lựa chọn chủ đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, nhưng các thủ tục này không được thực hiện.

Thanh tra Lâm Đồng còn xác định, Sở Xây dựng Bình Thuận (cũ) chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý khi không có ý kiến phản hồi; không tham mưu đầy đủ trong quá trình thẩm định hồ sơ. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (cũ) lại áp dụng chưa đúng quy định khi thẩm định nhu cầu sử dụng đất trong thời điểm chưa xác định được hình thức lựa chọn chủ đầu tư.

Đáng chú ý, từ tháng 10.2022 đến thời điểm thanh tra (tháng 6.2026), Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) vẫn chưa phối hợp triển khai thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh, khiến dự án tiếp tục đình trệ, kéo dài.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho rằng, Chủ tịch UBND thị xã La Gi (cũ) còn ban hành các quyết định phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch chi tiết không đúng thẩm quyền theo quy định của luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Nhiều dự án khu đô thị ở phía đông Lâm Đồng chưa được giao đất do vướng sai phạm về thủ tục đầu tư ẢNH: QUẾ HÀ

Theo kết luận thanh tra, việc tham mưu sai ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư khiến dự án không có cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn chưa nghiên cứu đầy đủ quy định của pháp luật về đầu tư, nhà ở, đất đai; thiếu chủ động tham mưu xử lý khi phát sinh vướng mắc, trong khi hệ thống pháp luật có thay đổi.

Đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng, chưa được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất.

Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nội vụ tham mưu kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời giao Sở Tài chính chủ trì, rà soát điều kiện để xem xét áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 29/2026/QH16 và Nghị định 147/2026/NĐ-CP nhằm tháo gỡ vướng mắc, nếu dự án đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Nhiều dự án cùng "mắc" lỗi pháp lý từ khâu lựa chọn

Không chỉ riêng dự án Tây Tân Thiện, kết luận thanh tra đối với dự án khu đô thị mới Tân Thiện (chủ đầu tư Công ty TNHH đầu tư khu đô thị mới Tân Thiện), dự án khu đô thị mới Phước Hội (Công ty TNHH đầu tư khu đô thị mới Phước Hội) và dự án khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thuận Nam (Công ty TNHH đầu tư Thuận Nam) đều cho thấy điểm chung là sai phạm phát sinh ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, khiến các dự án kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa được giao đất, cho thuê đất.

Một dự án khu đô thị ven biển bị "treo" nhiều năm thuộc khu vực tỉnh Bình Thuận (cũ) ẢNH: QUẾ HÀ

Riêng dự án khu đô thị Tân Thiện còn phát sinh sai phạm trong công tác địa chính khi Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) xác nhận trích đo địa chính không đúng quy định.

Sai sót này khiến địa phương không đủ căn cứ pháp lý để ban hành thông báo thu hồi đất, kéo theo toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bị đình trệ nhiều năm qua.

Đối với dự án Phước Hội và dự án Thuận Nam, thanh tra xác định điểm nghẽn lớn nhất vẫn là việc áp dụng sai hệ thống pháp luật ngay từ bước lựa chọn nhà đầu tư.

Các kết luận thanh tra đều cho rằng, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, áp dụng chưa đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, nhà ở, đất đai; thiếu chủ động tham mưu tháo gỡ khó khăn khi phát sinh vướng mắc.

Về mặt khách quan, hệ thống pháp luật thay đổi trong quá trình triển khai nhưng chưa có quy định chuyển tiếp rõ ràng, khiến các dự án tiếp tục rơi vào tình trạng "nằm bất động".

Về trách nhiệm, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính), Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường), UBND các địa phương và những cá nhân tham mưu liên quan theo phân cấp quản lý cán bộ.

Đối với hướng xử lý, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục rà soát từng dự án theo cơ chế tháo gỡ khó khăn đối với các dự án tồn đọng kéo dài. Song song đó, phải hoàn thiện đầy đủ các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành trước khi xem xét các bước tiếp theo.

Trường hợp đáp ứng các điều kiện theo Nghị quyết 29/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ, các dự án sẽ được xem xét áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, tạo cơ sở tiếp tục triển khai.