Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kết luận nhiều sai phạm tại Công ty Tam Hiệp

Ngày 1.8, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã có kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt sai phạm đất rừng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp (sau đây gọi tắt là Công ty Tam Hiệp) trong giai đoạn 2023 - 2025. Nhiều tồn tại được xác định kéo dài nhiều năm, liên quan đến quản lý đất đai, giao khoán đất lâm nghiệp, sử dụng vốn và trách nhiệm của nhiều tập thể, cá nhân.

Theo kết luận thanh tra, Công ty Tam Hiệp đã rà soát, tham mưu đưa 95 ha ra ngoài quy hoạch lâm nghiệp để dự kiến bố trí quỹ đất tái định canh phục vụ dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh xác định việc tham mưu này không phù hợp thực tế vì diện tích trên đã được trồng rừng hoặc giao khoán cho người dân trồng rừng; nhiều khu vực có địa hình đồi núi dốc, đất cằn cỗi, nhiều đá phong hóa nên không thể triển khai theo mục tiêu đề ra.

Để người dân lấn chiếm hơn 2.000 ha đất rừng

Kết luận thanh tra cho thấy Công ty Tam Hiệp để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác giao khoán đất lâm nghiệp như không thành lập hội đồng tư vấn giao khoán; không công khai danh sách người nhận khoán; ký 2 hợp đồng không đúng đối tượng và ký 8 hợp đồng không đúng phương án đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt.

Thanh tra còn phát hiện 12/25 trường hợp ký hợp đồng giao khoán với Công ty Tam Hiệp sử dụng đất không đúng mục đích, với tổng diện tích hơn 49 ha. Tuy nhiên, công ty không phát hiện, xử lý kịp thời, để vi phạm kéo dài.

Đối với gần 269 ha đã thanh lý hoặc điều chỉnh giảm hợp đồng, có hơn 218 ha do người nhận khoán sử dụng không đúng mục đích. Tuy nhiên, công ty không tổ chức giải tỏa, thu hồi diện tích bị sử dụng không đúng mục đích, để người dân tiếp tục sử dụng trong thời gian dài.

Lâm Đồng yêu cầu tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ẢNH: T.C

Một trong những nội dung đáng chú ý của kết luận là Công ty Tam Hiệp buông lỏng quản lý, để người dân lấn chiếm khoảng 2.098 ha đất được Nhà nước giao quản lý.

Đơn vị từng triển khai đề án phát triển rừng bằng phương pháp trồng xen cây lâm nghiệp trên diện tích bị lấn chiếm. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh đánh giá việc thực hiện chỉ mang tính hình thức khi các cam kết với hộ dân không quy định cụ thể thời hạn khép tán và trách nhiệm thực hiện. Đến tháng 4.2026, chưa có diện tích trồng xen nào đạt hiệu quả.

Thanh tra còn phát hiện 2 trường hợp lấn chiếm đất của Công ty Tam Hiệp với diện tích 1,98 ha nhưng công ty không lập hồ sơ xử lý.

Sai phạm trong sử dụng vốn, nhiều cá nhân phải chịu trách nhiệm

Ngoài sai phạm đất rừng, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng còn xác định nhiều tồn tại trong quản lý, sử dụng vốn. Công ty được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất để xây dựng cơ sở phục vụ sản xuất nhưng không trực tiếp triển khai hoạt động cưa, xẻ gỗ mà cho Công ty TNHH Duy Cường Đà Lạt thuê mặt bằng.

Đơn vị cũng chưa hoàn trả hơn 1,76 tỉ đồng kinh phí giao khoán, quản lý bảo vệ rừng năm 2024 đã hết nhiệm vụ chi mà gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Bên cạnh đó, công ty ký hợp đồng và quyết toán cho lực lượng vũ trang năm 2018 vượt hơn 1,08 tỉ đồng so với dự toán được UBND tỉnh giao, không đúng nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước.

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Công ty Tam Hiệp qua các thời kỳ đã buông lỏng quản lý đất đai; để người dân lấn chiếm đất kéo dài; tự ý điều chỉnh giảm diện tích hợp đồng vi phạm nhưng không giải tỏa để trồng rừng; thanh lý hợp đồng nhưng không thu hồi đất, để người dân tiếp tục sử dụng trái phép và sử dụng đất không đúng mục đích.

Đơn vị cũng để người dân xây dựng nhà ở kiên cố trên đất lâm nghiệp nhận khoán trong nhiều năm. Sau khi đoàn thanh tra phát hiện và yêu cầu xử lý, công ty vẫn không lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Thanh tra xác định trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty, các thành viên hội đồng; giám đốc, phó giám đốc; trưởng ban kiểm soát; trưởng, phó các phòng kinh tế - tổng hợp, kỹ thuật, quản lý - bảo vệ rừng cùng một số đơn vị liên quan trong giai đoạn từ năm 2008 - 2025.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND huyện Di Linh (cũ, được giao phụ trách) giai đoạn 2017 - 2025; UBND xã Gia Hiệp (trước đây là UBND xã Tam Bố và UBND xã Gia Hiệp) giai đoạn 2023 - 2025; cùng giám đốc, phó giám đốc phụ trách giai đoạn 2023 - 2025 của các sở: Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội cũng được xác định có trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế liên quan.

Từ các sai phạm đất rừng đã được kết luận, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tam Hiệp tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích theo quy định.