Thanh tra kết luận nhiều vi phạm tại dự án du lịch Lạc Việt

Ngày 29.6, Thanh tra Lâm Đồng cho biết vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình triển khai dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt (thôn Hà Lãng, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng; trước đây thuộc xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận). Qua đó, chỉ ra hàng loạt vi phạm liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Theo kết luận thanh tra, việc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Thuận (trước sáp nhập) tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chỉ định Công ty CP thương mại và dịch vụ Danh Việt làm nhà đầu tư dự án có mục tiêu xây dựng nhà ở thương mại là chưa đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, thời điểm đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư (năm 2018), doanh nghiệp chỉ có 100 m² đất ở và phần diện tích này không nằm trong hợp phần xây dựng nhà ở thương mại rộng hơn 25,6 ha của dự án. Đồng thời, dự án cũng chưa nằm trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương và chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất.

Thanh tra xác định những vi phạm trên dẫn đến việc UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (ngày 7.9.2018) là chưa bảo đảm quy định của luật Nhà ở năm 2014. Trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2018 và các cá nhân liên quan.

Đến ngày 27.3.2024, dự án mới được cập nhật vào chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Bình Thuận.

Các căn nhà mẫu trong dự án Lạc Việt được xây dựng dở dang khi chưa có giấy phép ẢNH: H.LINH

Xây 19 căn nhà mẫu không phép, ký 165 hợp đồng khi chưa đủ điều kiện

Ngoài các vi phạm trong thủ tục đầu tư, Thanh tra Lâm Đồng còn xác định nhà đầu tư thực hiện dự án chậm tiến độ nhiều năm so với quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đã xây dựng phần cột, dầm, sàn đúc của 19 căn nhà mẫu hai tầng cùng nhà điều hành trên đất sản xuất, kinh doanh, là sai mục đích sử dụng đất và không có giấy phép xây dựng.

Một vi phạm khác được Thanh tra Lâm Đồng xác định là dự án chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán hoặc cho thuê mua theo quy định, nhưng chủ đầu tư vẫn ký 165 hợp đồng bán sản phẩm tại dự án. Hành vi này được xác định chưa đúng quy định của luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Theo Thanh tra Lâm Đồng, ngoài trách nhiệm của nhà đầu tư, quá trình xử lý dự án còn gặp nhiều vướng mắc do các cơ quan chức năng chưa xác định được căn cứ pháp lý để lựa chọn nhà đầu tư đối với hợp phần nhà ở thương mại sau khi dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư. UBND tỉnh đã nhiều lần họp tháo gỡ nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép bán hoặc cho thuê mua theo quy định, nhưng chủ đầu tư vẫn ký 165 hợp đồng bán sản phẩm tại dự án ẢNH: H.LINH

Kiến nghị xử lý trách nhiệm và tiếp tục tháo gỡ cho dự án

Thanh tra Lâm Đồng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét áp dụng điều 14 Nghị quyết số 29/2026/NQ-QH16 nhằm tháo gỡ những tồn tại có nguyên nhân từ cơ quan quản lý nhà nước để dự án tiếp tục triển khai theo đúng quy định pháp luật.

Thanh tra yêu cầu chủ đầu tư cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất; nộp lại khoản lợi bất hợp pháp (nếu có) phát sinh từ hành vi sử dụng đất sai mục đích và xây dựng không phép.

Dự án Lạc Việt chậm tiến độ so với cam kết nhưng đang được kiến nghị tháo gỡ khó khăn và cho phép tiếp tục triển khai ẢNH: H.LINH

UBND xã Sơn Mỹ có trách nhiệm xác định số lợi bất hợp pháp liên quan việc xây dựng 19 căn nhà mẫu không phép để tổ chức thu hồi theo quy định.

Thanh tra cũng kiến nghị Sở Xây dựng rà soát, xử lý việc Công ty Danh Việt ký hợp đồng bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản; Sở Tài chính tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan qua các thời kỳ; Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra những tồn tại, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra.