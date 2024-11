Trả lời bạn đọc 1.11.2024

Ban Tiếp công dân Trung ương - Thanh tra Chính phủ trả lời đơn của bà Nguyễn Ngọc Diệp (địa chỉ liên hệ: Quán cà phê Mr Bin, số E11 Hùng Vương, P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết, Bình Thuận);

TP.HCM: UBND xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Sỷ (ngụ số 126 Đào Thị Kiểm, tổ 3, ấp Bến Đò 2, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi); UBND Q.10 trả lời đơn của ông Trần Tri Quân (ngụ số 341A Nhật Tảo, P.6, Q.10); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của Ngô Văn Xuân - Là người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Nguyễn Quyền (279 Phan Anh, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân); UBND P.3, Q.4 trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc Hương (ngụ nhà số 109, lô B2, cầu thang số 3, P.3, Q.4) và một số người dân khác có tên trong đơn;

Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo Bình Dương trả lời đơn của ông Lương Chánh (ngụ số 2/152, tổ 1, ấp Đồng Tâm, xã An Bình, H.Phú Giáo); Chi cục Thi hành án dân sự H.Tân Biên, Tây Ninh trả lời đơn của ông Dương Văn Quýnh (ngụ số nhà 96, đường Trần Đại Nghĩa, KP.4, TT.Tân Biên, H.Tân Biên); Viện KSND tỉnh Long An trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Hòa (ngụ ấp 2, xã Mỹ Thạnh Bắc, H.Đức Huệ); Viện KSND H.Tân Hưng, Long An trả lời đơn của ông Nguyễn Trọng Hữu và ông Nguyễn Hoàng Gia Lộc (HKTT: KP.Gò Thuyền, TT.Tân Hưng, H.Tân Hưng; địa chỉ liên hệ: số 291, QL62, P.6, TP.Tân An); Viện KSND tỉnh Cà Mau trả lời đơn của ông Quách Hữu Sự (ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Duyệt, H.Đầm Dơi); Sở Y tế tỉnh An Giang trả lời đơn của ông Hà Văn Bá (ngụ số 200 Quản Cơ Thành, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên) và một số người dân khác có tên trong đơn; Cơ quan CSĐT Công an H.Đắk R'Lấp, Đắk Nông trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hà và bà Bùi Thị Hồng Vân (ngụ thôn Tân Phú, xã Đắk Ru, H.Đắk R'Lấp) cùng một số người dân khác có tên trong đơn...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.