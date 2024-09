Trả lời bạn đọc 27.9.2024

TP.HCM: Công an P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân trả lời đơn của ông Đặng Hữu Sửu và bà Nguyễn Bùi Thùy Trang (ngụ căn hộ 17.09, chung cư Ngọc Đông Dương, 119 Bình Long, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) và một số người dân khác có tên trong đơn; Văn phòng UBND Q.10 trả lời đơn của bà Lê Dương Hoài Thương (ngụ số 15/1, đường TA05, P.Thới An, Q.12) - là người đại diện theo ủy quyền của ông Trần Văn Chánh; UBND H.Bình Chánh trả lời đơn của ông Lê Ngọc Hiếu (ngụ số 38B, đường số 21, ấp 2, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh); UBND Q.Tân Bình trả lời đơn của bà Trần Thị Kim Dung (ngụ số 45 Ba Vì, P.4, Q.Tân Bình) và một số người dân khác có tên trong đơn; Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM trả lời đơn của bà Lê Ngọc Mai và ông Lê Minh Trí (ngụ xã Thiệu Giao, H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa).



Cơ quan CSĐT - Công an TP.Vũng Tàu, Bà Rịa- Vũng Tàu trả lời đơn của ông Trần Hữu Đạo (địa chỉ liên hệ: Quán cơm niêu 3, trạm thu phí Long Sơn, tổ 12, thôn Láng Cát, xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ); Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của ông Đỗ Văn Sáu (ngụ 31A Hương Giang, P.Long Hương, TP.Bà Rịa); Tòa án nhân dân H.Châu Thành, Tiền Giang trả lời đơn của ông Kiều Hữu Nghĩa (ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Hương, H.Châu Thành); UBND H.Ninh Sơn, Ninh Thuận trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Phước và bà Nguyễn Thị Diệu (ngụ thôn Tân Hòa, xã Hòa Sơn, H.Ninh Sơn); Ngân hàng NN-PTNT VN - Chi nhánh Bình Phước (Agribank Bình Phước, QL14, P.Tân Bình, TP.Đồng Xoài, Bình Phước) trả lời đơn của ông Bùi Công Soi (ngụ ấp Hiệp Quyết, xã Lộc Hiệp, H.Lộc Ninh); UBND TP.Vị Thanh, Hậu Giang trả lời đơn của ông Trần Hữu Hạnh (ngụ ấp 6, xã Vị Tân, TP.Vị Thanh); Công an H.Trảng Bom, Đồng Nai trả lời đơn của ông Lâm Văn Vinh (ngụ số 45, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom); UBND tỉnh Bình Dương trả lời đơn của bà Trần Thị Bế (ngụ ấp 1, TT.Tân Bình, H.Bắc Tân Uyên)...

