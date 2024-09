Trả lời bạn đọc 5.9.2024

Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Hoàng Anh (ngụ 10 Thủ Khoa Huân, P.3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và bà Châu Thu Hà (ngụ 18 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Phạm Văn Sinh (ngụ 68/240 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1) - luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Phạm Thị Khánh Vân; UBND Q.12, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Phú (ngụ G1C Trường Sơn, P.15, Q.10); Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Hoàng Chương (ngụ A704B, chung cư Sơn Kỳ 1, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú) và ông Phan Tấn Mẫn - giáo viên Trường THPT Lê Trọng Tấn (số 5 đường D2, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM); Văn phòng UBND Q.Bình Thạnh, TP.HCM trả lời đơn của bà Lê Thị Cúc Dung (ngụ 479/212, Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức) và bà Hoàng Thị Thắm (ngụ 25/19 Lê Văn Thọ, P.8, Q.Gò Vấp); UBND tỉnh Đồng Tháp trả lời đơn của bà Đỗ Thị Duy (ngụ số 49, tổ 3, khóm Mỹ Tây, TT.Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh); Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Thuận trả lời đơn của ông Ngô Văn Hùng (ngụ thôn Phú Cường, xã Hàm Cường, H.Hàm Thuận Nam); Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Long Thành (khu Phước Hải, TT.Long Thành, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai) trả lời đơn của bà Khâu Thị É (ngụ 2/391 Đất Mới, xã Long Phước, H.Long Thành); Công an H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Trà Quang An (ngụ 18A Chợ Chiều 1, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom); Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Diệu (ngụ thôn Tân Hòa, xã Hòa Sơn, H.Ninh Sơn); UBND H.Đức Hòa, tỉnh Long An trả lời đơn của ông Thái Minh Hoàng (ngụ số 192, ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, H.Đức Hòa); Công an H.Đức Hòa, tỉnh Long An trả lời đơn của ông Hoàng Thanh Long (ngụ đường số 1, KCN Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa) và một số người dân khác có tên trong đơn...

