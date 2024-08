Trả lời bạn đọc 16.8.2024

TP.HCM: Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Mười (ngụ ấp Long Hưng 1, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang); Chi cục Thi hành án dân sự Q.5 trả lời đơn của ông Nguyễn Mạnh Cường (ngụ số 54-56 Mạc Cửu, P.13, Q.5); UBND P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân trả lời đơn của Tập thể người dân sinh sống gần giao lộ Tân Kỳ Tân Quý - QL1A, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân; UBND Q.Bình Tân trả lời đơn của bà Võ Thị Hạnh (ngụ số 110/5 Trần Đại Nghĩa, KP.6, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Tô Phước Cường (ngụ số A12/1 Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND H.Củ Chi trả lời đơn của Tống Văn Hoa (ngụ tổ 1, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi).



UBND tỉnh Đồng Tháp trả lời đơn của ông Võ Thành Mừng (ngụ số 58, tổ 3, ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Xương, H.Cao Lãnh) và ông Lê Thành Quí (ngụ số 235, ấp 1, xã Phong Mỹ, H.Cao Lãnh); Tòa án nhân dân H.Di Linh, Lâm Đồng trả lời đơn của ông Hàng Hữu Tấn (ngụ thôn 4, xã Tân Châu, H.Di Linh) - là người đại diện theo ủy quyền của bà Ka Dês; Công an H.Đức Trọng, Lâm Đồng trả lời đơn của ông Trần Long Thạch (ngụ thôn Đà Thắng, xã Đà Loan, H.Đức Trọng); Công an H.Hương Sơn, Hà Tĩnh trả lời đơn của ông Trần Xuân Kiều (ngụ tổ dân phố 1, thị trấn Phố Châu, H.Hương Sơn); Cơ quan CSĐT- Công an TP.Phan Thiết, Bình Thuận trả lời đơn của bà Võ Thị Hạnh Thục (ngụ 291 Trần Quý Cáp, thôn Tiến Hiệp, xã Tiến Lợi, TP.Phan Thiết); UBND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Vũ Tuấn Tài (ngụ khu dân cư Melosa Khang Điền, nhà số 52, đường số 4, P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM) và một số người dân khác có tên trong đơn; Phòng GD-ĐT - UBND TP.Mỹ Tho, Tiền Giang trả lời đơn của bà Lê Thị Tư (ngụ số 16/5, ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho)...

