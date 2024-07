Trả lời bạn đọc 19.7.2024

TP.HCM: Tòa án nhân dân Q.7 trả lời đơn của bà Trác Thị Hồng Chi (ngụ số 88, khu C Âu Dương Lân, P.3, Q.8); Thanh tra TP.HCM trả lời đơn của ông Lê Thanh (ngụ số 1016 Nguyễn Xiển, P.Long Bình, TP.Thủ Đức); Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Trần Văn Phước (ngụ số 16/13, tổ 2, KP.Long Bửu, P.Long Bình, TP.Thủ Đức) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND Q.Tân Bình trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Thành và ông Nguyễn Văn Đạt (ngụ 870/31/15C Lạc Long Quân, P.8, Q.Tân Bình); UBND P.1, Q.10 trả lời đơn của bà Lê Thị Như Phương (ngụ 526/22E Lê Hồng Phong, P.1, Q.10); Công an P.3, Q.Gò Vấp trả lời đơn của ông Lê Nhựt Tiên (ngụ số 1 Nguyễn Văn Công, tổ 102, P.3, Q.Gò Vấp); UBND TP.Thủ Đức trả lời đơn của ông Nguyễn Ngọc Long (ngụ số 3, đường Long Phước, KP.Long Đại, P.Long Phước, TP.Thủ Đức); UBND Q.Bình Tân trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Minh Hương (ngụ số 546 Tân Kỳ Tân Quý, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân).



UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của ông Phạm Thế Nhung (HKTT: 6/6A Nguyễn An Ninh, P.Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu; địa chỉ liên hệ: số 17 Võ Thị Sáu, P.2, TP.Vũng Tàu) - là người đại diện theo ủy quyền của ông Phạm Thế Phú; ông Phạm Nguyễn Văn Hào và bà Phạm Nguyễn Thanh Hoa; UBND TT.Óc Eo, H.Thoại Sơn, An Giang, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thu (ngụ khóm Tân Hiệp B, TT.Óc Eo, H.Thoại Sơn); Công an H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, trả lời đơn của ông Lê Tèo (ngụ thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm, H.Hàm Thuận Bắc); UBND tỉnh Quảng Ngãi trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Lộc và ông Trần Mạnh Hùng (HKTT: xã Bình Trung, H.Bình Sơn; địa chỉ liên hệ: số 59/6 Núi Thành, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng); Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Trần Văn Miễng (ngụ ấp 3, xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu); UBND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Phóng (ngụ số 15, ngõ 3, đường Liên Khối, khối 5, TT.Hưng Nguyên, H.Hưng Nguyên, Nghệ An) và một số người dân khác có tên trong đơn...

