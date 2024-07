Trả lời bạn đọc 5.7.2024

TP.HCM: UBND Q.10 trả lời đơn của bà Lê Thị Như Phương (ngụ 526/22E Lê Hồng Phong, P.1, Q.10); Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM trả lời đơn của bà Đặng Thị Mai Hân (ngụ 82/27/3 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3); Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM trả lời đơn của ông Thái Văn Ngon (ngụ số 1, lô 11, đường Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8); Cơ quan CSĐT Công an H.Nhà Bè trả lời đơn của ông Nguyễn Đức Hoàng (ngụ số 8, đường số 8, KDC Conic, xã Phong Phú, H.Bình Chánh) và một số người dân khác có tên trong đơn; Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM (49 Trần Quốc Thảo, P.Võ Thị Sáu, Q.3) trả lời đơn của bà Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo (ngụ căn hộ 1.35, lô A, chung cư Vườn Lài, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú); Ban Quản lý chợ Tân Bình - UBND Q.Tân Bình (172-174 Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình) trả lời đơn của tập thể các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Tân Bình.

Tòa án nhân dân H.Duy Xuyên, Quảng Nam trả lời đơn của ông Nguyễn Công Cường (ngụ thôn Phú Nham Tây, xã Duy Sơn, H.Duy Xuyên); Chi cục Thi hành án dân sự H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng trả lời đơn của ông Đặng Tiến Dũng (ngụ tổ 3, thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang); UBND tỉnh Kiên Giang trả lời đơn của ông Phùng Thanh Minh (ngụ KP.6, P.An Thới, TP.Phú Quốc); Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng trả lời đơn của ông Hà Thành Phát và bà Hà Mộng Du (ngụ số 373, khóm Biển Trên, P.Vĩnh Phước, TX.Vĩnh Châu); Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk trả lời đơn của ông Lê Văn Trung (ngụ số 10 Trần Huy Liệu, tổ dân phố 2A, thị trấn EaKar, H.EaKar); UBND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Nguyễn Minh Châu (ngụ số 519/18/5, đường số 10, P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM) và bà Bùi Thị Huyền (ngụ số 12/lô 8-21 Thiên Lôi, P.Nghĩa Xá, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) cùng một số người dân khác có tên trong đơn; UBND H.Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của ông Trần Minh Hoàng (ngụ đường số 6, thôn Vinh Sơn, xã Nghĩa Thành, H.Châu Đức)...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác Bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.