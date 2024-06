Trả lời bạn đọc 22.6.2024

Văn phòng UBND Q.Bình Thạnh, TP.HCM trả lời đơn của ông Phan Đức Chương (ngụ 48 Đông Hồ, P.4, Q.8); UBND P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM trả lời đơn của bà Huỳnh Thái Diễm và ông Huỳnh Thái Dũng (ngụ 106/1A Vạn Kiếp, P.3, Q.Bình Thạnh); Viện KSND TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Tấn Dũng (ngụ 79G Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh); Công an xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM trả lời đơn của bà Phạm Ngọc Thúy (địa chỉ liên hệ: nhà không số, tổ 2, ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh); UBND H.Cần Giuộc, Long An trả lời đơn của bà Trần Thị Xuân (ngụ 223 Nguyễn Biểu, P.2, Q.5, TP.HCM); Cơ quan CSĐT - Công an H.Phú Giáo, Bình Dương trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Xuyến (ngụ thửa đất số 6, ấp 7, xã An Linh, H.Phú Giáo); Chi cục Thi hành án dân sự H.Dương Minh Châu, Tây Ninh trả lời đơn của bà Hồ Thị Ngọc Lý (ngụ ấp Xóm Bến, xã Thanh Tuyền, H.Dầu Tiếng, Bình Dương); Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của ông Cao Vương Quyền (ngụ 173/22 Trần Huy Liệu, tổ 3, KP.4, P.Phước Nguyên, TP.Bà Rịa); Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu trả lời đơn của ông Nguyễn Hoàng Duy (ngụ 139 Điện Biên Phủ, khóm 3, P.3, TP.Bạc Liêu); UBND H.Phù Cát, Bình Định trả lời đơn của ông Nguyễn Thượng Hiền (ngụ thôn Hưng Mỹ 1, xã Cát Hưng, H.Phù Cát); UBND TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương trả lời đơn của bà Trần Thị Phương Dung (ngụ 996 Lê Hồng Phong, P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một) và một số người dân khác có tên trong đơn; TAND tỉnh Tiền Giang trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Hai (ngụ tổ 1, ấp 4, xã Tân Thanh, H.Cái Bè); Cơ quan CSĐT - Công H.Trảng Bom, Đồng Nai trả lời đơn của ông Huỳnh Văn Thông (ngụ 269/12C/17 Bà Hom, P.13, Q.6, TP.HCM); UBND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của bà Ngô Thị Kim Hồng (ngụ phòng 2004, chung cư Dic Phoenix, P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) và bà Nguyễn Thị Thanh Hà (ngụ số 621, Đông Kim Ngưu, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) cùng một số người dân khác có tên trong đơn...

