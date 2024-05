Trả lời bạn đọc 17.5.2024

Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Thành Lâm (ngụ 302/3A Trần Thị Năm, KP.4, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12); UBND Q.10, TP.HCM trả lời đơn của Tập thể tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Nguyễn Tri Phương, P.6, Q.10, TP.HCM; UBND Q.11, TP.HCM trả lời đơn của ông Lê Huỳnh Anh Đức (ngụ căn hộ 3.06, lô A2, chung cư 312, đường Lạc Long Quân, P.5, Q.11) và một số người dân khác có tên trong đơn; Công an P.3, Q.8, TP.HCM trả lời đơn của bà Ngô Thị Kim Sang (ngụ số 90/11A Âu Dương Lân, P.3, Q.8); UBND Q.Bình Thạnh, TP.HCM trả lời đơn của ông Từ Vinh (ngụ 146/115C Vũ Tùng, P.2, Q.Bình Thạnh); Chi cục Thi hành án dân sự H.Hóc Môn, TP.HCM trả lời đơn của bà Võ Thị Kim Thanh (ngụ số 173/1A, ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn); Công an H.Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Phạm Văn Đốc (ngụ tổ 6B, KP.6, thị trấn Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu); Viện KSND tỉnh Đồng Tháp trả lời đơn của ông Lê Văn Việt (ngụ số 17 Lý Thái Tổ, khóm Long Thạnh A, P.Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang);

Chi cục Thi hành án dân sự Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ trả lời đơn của ông Diệp Bảo Thành (địa chỉ liên hệ: 748/16/3 Hồng Bàng, P.1, Q.11, TP.HCM); Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (ngụ số 508/34, khóm 1, P.Thành Phước, thị xã Bình Minh); Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai H.Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Thông (ngụ thôn Trung Sơn, xã Suối Nghệ, H.Châu Đức); Chi cục Thi hành án dân sự H.Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng trả lời đơn của bà Lâm Thị Ngoãn Kiên (ngụ số 111, ấp Tâm Phước, xã Đại Tâm, H.Mỹ Xuyên); Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Long An trả lời đơn của bà Lê Thị Minh Luân (ngụ số 12 Nhất Chi Mai, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM); UBND H.Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận trả lời đơn của ông Nguyễn Đình Chiến (ngụ tổ 6, thôn 1, xã Trà Tân, H.Đức Linh) và một số người dân khác có tên trong đơn...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác Bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.