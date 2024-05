Trả lời bạn đọc 2.5.2024

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 25 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn trả lời cho các trường hợp sau:

UBND P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM trả lời đơn của ông Lưu Viết Sử (ngụ căn hộ 6.7A9, chung cư Bắc Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh); UBND H.Củ Chi, TP.HCM trả lời đơn của bà Lê Thị Ngọc Ánh (ngụ 149/33A10 Bành Văn Trân, P.7, Q.Tân Bình); Viện KSND Q.11, TP.HCM trả lời đơn của bà Lê Thị Kim Hoàng (ngụ D27, cư xá Phú Lâm B, P.13, Q.6); Chi cục Thi hành án dân sự Q.1, TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Cẩm Tú (ngụ 114, lô C1, chung cư Tân Vĩnh, P.6, Q.4); Công an H.Hóc Môn, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Mạnh Tường và bà Nguyễn Thị Phúc (ngụ số 273/5, ấp 2, xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn); UBND H.Bình Chánh, TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thanh Thủy (ngụ số 166, đường 19, Lô B, KDC Bình Hưng, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh); Văn phòng UBND Q.Bình Thạnh, TP.HCM trả lời đơn của ông Khương Quốc Biển - Ban Quản trị chung cư 159 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh; Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thường (ngụ số 105 Hàng Tre, KP.Mỹ Thành, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức); Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Kiên Giang trả lời đơn của bà Trần Thị Nguyệt (ngụ tầng 1, số 254 Nguyễn Trung Trực, KP.5, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc); Viện KSND tỉnh Đắk Nông trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ thôn 3, xã Đắk Buk So, H.Tuy Đức); UBND tỉnh Bình Định trả lời đơn của ông Dương Mạnh Tiến và bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, H.Phù Mỹ); Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn - Cục Hàng hải Việt Nam (số 1 Phan Chu Trinh, P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trả lời đơn của ông Nguyễn Huy Hoàng (địa chỉ liên hệ: số 24 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP.HCM) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND H.Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa trả lời đơn của ông Võ Văn Vinh (ngụ số 25 Chí Linh, TP.Nha Trang); UBND P.5, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hồng (ngụ số 426/11A, Trần Phú, P.5, TP.Vũng Tàu); Ban Nội chính - Tỉnh ủy Kiên Giang trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Mỹ (ngụ số 45, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.An Hòa, TP.Rạch Giá)...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác Bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.