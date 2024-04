Trả lời bạn đọc 27.4.2024

TP.HCM: UBND H.Bình Chánh, trả lời đơn của ông Nguyễn Quang Vinh (ngụ C12/234, ấp 3, xã Đa Phước, H.Bình Chánh); UBND Q.7 trả lời đơn của bà Lê Thị Thu Hương (ngụ số 90, đường 13, P.Tân Kiểng, Q.7); Phòng LĐ-TB-XH - UBND Q.Bình Tân trả lời đơn của ông Nguyễn Danh Toàn (ngụ 24E/4B Bến Bình Đông, P.14, Q.8); UBND P.Thới An, Q.12 trả lời đơn của ông Bùi Quang Thông (ngụ 196/4/14 Trần Thị Cờ, tổ 6, KP.6, P.Thới An, Q.12); Chi cục Thi hành án dân sự Q.5 trả lời đơn của bà Trần Bích Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Tân Phúc Hồng (E3/101/1, ấp 5, xã Đa Phước, H.Bình Chánh).

UBND tỉnh Cà Mau trả lời đơn của ông Trần Thiện Hiền (ngụ 38 Ông Ích Khiêm, P.14, Q.11, TP.HCM); UBND TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của bà Lê Thị Tòa (ngụ tổ 3, KP.Kim Hải, P.Kim Dinh, TP.Bà Rịa); Cơ quan CSĐT - Công an Q.Long Biên, TP.Hà Nội trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Đạo (ngụ tổ 10, P.Phúc Lợi, Q.Long Biên); UBND xã Lộc Giang, H.Đức Hòa, tỉnh Long An trả lời đơn của ông Phan Văn Phương (ngụ số 236, ấp Lộc Thạnh, xã Lộc Giang, H.Đức Hòa); TAND Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng trả lời đơn của ông Vũ Xuân Thăng (ngụ tổ 20 Lãm Hà, Q.Kiến An); Công an H.Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng trả lời đơn của ông Lê Thanh Tùng (ngụ thôn 10, xã Lộc Ngãi, H.Bảo Lâm); UBND TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng trả lời đơn của bà Hoàng Hậu Lan (ngụ 100 Lê Hồng Phong, P.1, TP.Bảo Lộc); UBND H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Nguyễn Ngọc Long (ngụ 34 Nguyễn Khuyến, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM); TAND TP.Cần Thơ trả lời đơn của ông Nguyễn Thiện Thức (ngụ 43D/7, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều); UBND xã Thanh Tuyền, H.Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương trả lời đơn của bà Trần Thị Thủy (ngụ ấp Lâm Vồ, xã Thanh Tuyền, H.Dầu Tiếng); Công an H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Đào (ngụ KP.Long Đức 1, P.Tam Phước, TP.Biên Hòa); Công an tỉnh Khánh Hòa trả lời đơn của ông Nguyễn Hữu Lợi (ngụ đội 12, thôn Trường Thạnh, xã Diên Thạnh, H.Diên Khánh)...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.