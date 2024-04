Trả lời bạn đọc 19.4.2024

TP.HCM: Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thu Thủy (ngụ 1017/41/27 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND H.Nhà Bè trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Nết (ngụ số 111/3, ấp 6, xã Phú Xuân, H.Nhà Bè); Công ty CP Kim Tân Hải (287 Phạm Văn Hai, P.5, Q.Tân Bình) trả lời đơn của ông Lê Phước Trung (ngụ số 17, Lô E4, KDC An Sương, P.Tân Hưng Thuận, Q.12); UBND Q.7 trả lời đơn của ông Phạm Thái Lâm (ngụ căn hộ 1D2-10, khu phố Sky Garden 1, P.Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND P.13, Q.Bình Thạnh trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Hoài (ngụ số 11, đường 38, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức - là chủ nhà 536 Phạm Văn Đồng, P.13, Q.Bình Thạnh).



UBND tỉnh Cà Mau trả lời đơn của bà Lê Thị Phứa (ngụ ấp Tân Hiệp, xã Tân Hưng, H.Cái Nước); UBND H.Châu Thành, Tiền Giang trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Tài (ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, H.Châu Thành); Công an tỉnh Ninh Thuận trả lời đơn của ông Thọ Hãng và bà Lưu Thị Lan (ngụ KP.6, TT.Phước Dân, H.Ninh Phước) và một số người dân khác có tên trong đơn; Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận trả lời đơn của ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Công ty TNHH Phát Hoàng Long - Ninh Hải (thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, H.Ninh Hải); Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng trả lời đơn của ông La Anh Dũng (ngụ số 443 Phan Đình Phùng, P.2, TP.Đà Lạt); Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của ông Phạm Văn Định (ngụ số 324/1/6 Bình Giã, P.8, TP.Vũng Tàu); Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của bà Trần Thị Kim Hoa (ngụ ấp Phú Bình, xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc); UBND H.Tân Phú, Đồng Nai trả lời đơn của ông Vũ Minh Hà (ngụ số 126, tổ 3, ấp Thanh Thọ 2, xã Phú Lâm, H.Tân Phú);

Công an H.Tân Biên, Tây Ninh trả lời đơn của ông Huỳnh Văn Phon (ngụ ấp Tân Thanh, xã Tân Bình, H.Tân Biên)...

