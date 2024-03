Trả lời bạn đọc 15.3.2024

TP.HCM: Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (ngụ RR1B Hồng Lĩnh, P.15, Q.10); UBND P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú trả lời đơn của bà Đặng Bạch Thu Thủy (ngụ nhà 318, lô D, chung cư Sơn Kỳ, đường CC5, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú); Thanh tra Sở Y tế TP.HCM trả lời đơn của bà Trần Thị Hương Quỳnh (ngụ chung cư Rivera Park, 7/28 Thành Thái, P.14, Q.10); UBND Q.8 trả lời đơn của bà Phạm Thị Ngọc Sơn (ngụ 36J cư xá Phú Lâm D, P.10, Q.6); Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức trả lời đơn của ông Phan Hiền (HKTT: số 27, đường 1, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức; địa chỉ liên hệ: Shop Sunni, 31 Thảo Điền, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức); Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Phương và ông Nguyễn Hữu Tuyên (ngụ số 41, tổ 13, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội); Chi cục Thi hành án dân sự Q.Bình Thạnh trả lời đơn của ông Nguyễn Tiến Dũng (ngụ 46 Trần Bình Trọng, P.5, Q.Bình Thạnh); UBND P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Mai (ngụ 24/19/77 đường Trương Phước Phan, KP.17, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân).



Công an H.Bến Lức, Long An trả lời đơn của bà Phan Thị Kim Hồng (ngụ ấp 9, xã Lương Hòa, H.Bến Lức); UBND tỉnh Quảng Ngãi trả lời đơn của ông Đinh Long Huệ (ngụ số 201 Nguyễn Trãi, P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi); UBND tỉnh Bình Phước trả lời đơn của ông Lê Phú Sơn (ngụ ấp Đồng Tâm, xã Lộc Thịnh, H.Lộc Ninh) và một số người dân khác có tên trong đơn; Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận trả lời đơn của ông Phan Hữu Phúc và bà Nguyễn Thị Duy Chính (ngụ khu phố 5, P.Tân An, thị xã Lagi); UBND tỉnh Cà Mau trả lời đơn của ông Dương Văn Nghiệm (ngụ ấp 4, xã Khánh Tiến, H.U Minh); UBND H.U Minh, Cà Mau trả lời đơn của ông Dương Văn Nghiệm (ngụ ấp 4, xã Khánh Tiến, H.U Minh); Cơ quan CSĐT Công an H.Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Trinh (ngụ tổ 6, thôn 9, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu)...

