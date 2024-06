Trả lời bạn đọc 6.6.2024

Công an Q.12, TP.HCM trả lời đơn của bà Trần Thị Mỹ Nga (ngụ tổ 8, KP.4, P.Tân Hưng Thuận, Q.12); Cơ quan CSĐT - Công an Q.10, TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (ngụ 231/71/18 Bình Tiên, P.8, Q.6); UBND H.Bình Chánh, TP.HCM trả lời đơn của bà Hồ Thị Bảy (ngụ C2/9 KP.3, thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh); Cơ quan CSĐT - Công an Q.Bình Tân, TP.HCM trả lời đơn của ông Lê Như Luận (ngụ 98 Hoàng Văn Thụ, tổ 3, P.Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi); Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu - Công an TP.HCM trả lời đơn của ông Phạm Huy Toàn (ngụ số 113/100A Trần Văn Đang, P.11, Q.3); Chi cục Thi hành án dân sự H.Hóc Môn, TP.HCM trả lời đơn của ông Võ Long Hồng; bà Võ Thị Kim Thanh và bà Võ Nguyễn Hồng Hân (ngụ 173/1A, ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn); Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ (8 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, TP.HCM) trả lời đơn của bà Phạm Bích Ngọc - nhân viên Phòng Mạng lưới trạm và Thông tin - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ (8 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, TP.HCM); UBND thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên trả lời đơn của ông Trần Quang Huỳnh (ngụ 141 Nguyễn Văn Linh, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); UBND tỉnh Long An trả lời đơn của ông Trần Tử Thịnh (ngụ 223 Nguyễn Biểu, P.2, Q.5, TP.HCM) - Là người đại diện theo ủy quyền của bà Phan Thị Ngọc Bích; UBND H.Tân Biên, tỉnh Tây Ninh trả lời đơn của bà Dương Thị Nguyệt (ngụ tổ 2, ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập, H.Tân Biên); Cục Thi hành án dân sự TP.Cần Thơ trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hiếu (ngụ ấp Đông Thắng, xã Đông Thuận, H.Thới Lai); UBND tỉnh Lâm Đồng trả lời đơn của ông Phạm Hồng Kiếm (ngụ thôn Ninh Hòa, xã Ninh Gia, H.Đức Trọng)...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác Bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.