Trả lời bạn đọc 28.6.2024

TP.HCM: Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM trả lời đơn của ông Vũ Văn Tá (ngụ ấp 3, xã Tân Long, H.Phú Giáo, Bình Dương); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Đặng Văn Công (ngụ 402 Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình) và một số hộ dân khác có tên trong đơn; Chi cục Thi hành án dân sự H.Hóc Môn trả lời đơn của ông Nguyễn Thế Phiệt (ngụ 174 Võ Thị Sáu, P.Võ Thị Sáu, Q.3); UBND P.13, Q.Tân Bình trả lời đơn của bà Đỗ Thị Thu Vân (ngụ 62/15/5 Nhất Chi Mai, P.13, Q.Tân Bình); Công an Q.10 trả lời đơn của ông Nguyễn Dương Trọng Toàn (ngụ 152 Nguyễn Duy Cung, P.12, Q.Gò Vấp); UBND H.Củ Chi trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thu Hằng và ông Mai Hữu Sáu (ngụ số 238, tỉnh lộ 2, ấp Xóm Mới, xã Trung Lập Hạ, H.Củ Chi); Văn phòng UBND Q.12 trả lời đơn của bà Trần Thị Nữ (ngụ nhà không số, tổ 8, khu phố 4, P.Tân Hưng Thuận, Q.12).

UBND H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của bà Diệp Thị Tâm và bà Nguyễn Thu Hương (ngụ tổ 11, ấp Bình Hòa (ấp Bình Hải cũ), xã Bình Châu, H.Xuyên Mộc); Tòa án nhân dân TX.Bình Minh, Vĩnh Long trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (ngụ 508/34, khóm 1, P.Thành Phước, TX.Bình Minh); UBND tỉnh Bình Thuận trả lời đơn của ông Trần Công Minh Linh và bà Lương Thị Thủy (ngụ 194 Nguyễn Trường Tộ, KP.3, P.Tân Thiện, TX.La Gi); UBND H.Đức Trọng, Lâm Đồng trả lời đơn của ông Phạm Hồng Kiếm (ngụ thôn Ninh Hòa, xã Ninh Gia, H.Đức Trọng); Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp trả lời đơn của ông Võ Thanh Bình (ngụ 9A Nguyễn Tất Thành, P.1, TP.Sa Đéc); UBND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Tiến (ngụ 62/3 Bis, tổ 5, KP.2, P.An Bình, TP.Biên Hòa) và bà Đào Thị Ngân (ngụ chung cư Lakeside C, P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng một số người dân khác có tên trong đơn; UBND tỉnh Bình Dương trả lời đơn của bà Phan Thị Kim Anh (ngụ 17 Nguyễn Xiển, KP.Quyết Thắng, TP.Dĩ An) và một số người dân khác có tên trong đơn...

