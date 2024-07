Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 15.7.2024

- TP.HCM: Công an TP.Thủ Đức chưa trả lời đơn của bà Trần Ánh Nguyệt (ngụ 727 Nguyễn Xiển, KP.Long Hòa, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức) theo phiếu chuyển (PC) 499/PC-TN ngày 15.12.2022; Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở TN-MT TP.HCM (12 Phan Đăng Lưu, P.7, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Trần Ngà (ngụ 227 Điện Biên Phủ, P.Võ Thị Sáu, Q.3) theo PC 507/PC-TN ngày 15.12.2022; Công ty CP đầu tư Đất Phú (A3-45, khu Thăng Long home Hưng Phú, đường Tô Ngọc Vân, P.Tam Phú, TP.Thủ Đức) chưa trả lời đơn của ông Võ Văn Toàn (ngụ 50/53/26 Nguyễn Quý Yêm, P.An Lạc, Q.Bình Tân) theo PC 508/PC-TN ngày 15.12.2022; Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Lê Thị Kim Chung (HKTT: 74 Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận; địa chỉ liên hệ: 14/1 Lê Thị Hồng, P.17, Q.Gò Vấp) theo PC 510/PC-TN ngày 15.12.2022; Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (19 - 21 - 23 - 25 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1) chưa trả lời đơn của bà Tạ Thị Ánh Hồng (ngụ 22 Chu Văn An, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang) theo PC 515/PC-TN ngày 15.12.2022.



- An Giang: Phòng GD-ĐT H.Châu Phú chưa trả lời đơn của ông Trần Văn Thạnh (ngụ H.Châu Phú, An Giang) theo PC 505/PC-TN ngày 15.12.2022.

- Bà Rịa-Vũng Tàu: Thanh tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Duy Khanh (ngụ số 68, đường 30/4, P.Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) theo PC 525/PC-TN ngày 20.12.2022.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.