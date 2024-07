Trao tiền bạn đọc giúp các hoàn cảnh thương tâm

Ngư dân Nguyễn Thanh Lương và Nguyễn Văn Hạ là những nạn nhân trong vụ chìm tàu cá BTh 97478TS rạng sáng 10.7.2022 ở khu vực biển Trường Sa - nhà giàn DK1, được phản ánh qua bài viết Gia cảnh thương tâm của ngư dân Bình Thuận tử nạn trên Thanh Niên ngày 2.8.2022.



Trước đó, Báo Thanh Niên đã trao 2.000.000 đồng cho ông Nguyễn Hoàng Côn Sơn, nhân vật trong bài Cha già chạy xe ôm 30 năm nuôi con tật nguyền trên Thanh Niên ngày 20.2.2023; trao 1.600.000 đồng cho ông Trương Kiệt An (đợt 2, đợt 1 đã trao: 147.351.798 đồng), nhân vật trong bài Thầy giáo nghỉ dạy, với lòng tự trọng đi xin cơm từ thiện trước bệnh viện trên Thanh Niên Online ngày 16.11.2022.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền cho ông Nguyễn Hoàng Côn Sơn, nhân vật trong bài Cha già chạy xe ôm 30 năm nuôi con tật nguyền DUY KHANG

Ngoài ra, Thanh Niên cũng đã chuyển khoản đến các cá nhân, đơn vị, gồm: chuyển khoản số tiền 101.597.500 đồng do bạn đọc giúp Bếp ăn Bệnh viện Ung bướu; chuyển khoản 8.700.000 đồng cho chương trình "Cặp lá yêu thương" do Bộ LĐ-TB-XH, Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp Trung tâm tin tức VTV24 (Đài Truyền hình VN) tổ chức; giúp ông Nguyễn Văn Quyết 1 triệu đồng (đợt 2, đợt 1 đã trao: 8.515.000 đồng), nhân vật trong bài Cha liệt 2 chân ngày bán tăm bông nuôi 2 con trên Thanh Niên ngày 12.12.2022; giúp Nguyễn Thị Kiều Phương 300.000 đồng (đợt 3, đợt 1 đã trao: 55.371.377 đồng, đợt 2 chuyển khoản: 6.550.000 đồng), nhân vật trong bài Người mẹ trẻ đơn thân bị liệt hai chân với gia cảnh khốn khó trên Thanh Niên ngày 14.1.2023; giúp Quách Văn Nhứt 500.000 đồng, nhân vật trong bài Mẹ cứ bỏ con lại đây trên Thanh Niên ngày 17.10.2023; giúp Lê Thị Lệ 10.150.000 đồng (đợt 2, đợt 1 đã trao: 37.010.000 đồng), nhân vật trong bài Người mẹ đơn thân không có tiền phẫu thuật trên Thanh Niên ngày 19.3.2024; giúp Huỳnh Anh Hùng 1 triệu đồng (đợt 3, đã trao 2 đợt: 43.910.000 đồng), nhân vật trong bài Đôi vợ chồng gặp cảnh tai ương, ngặt nghèo trên Thanh Niên ngày 7.7.2020; giúp Nguyễn Duy Lâm 1.000.000 đồng (đợt 3, đã trao 2 đợt: 78.620.000 đồng), nhân vật trong bài Một sinh viên nghèo gặp nạn trên Thanh Niên ngày 27.12.2022; giúp gia đình anh Vũ Văn Học 6.290.000 đồng (đợt 2, đợt 1 đã trao: 25.270.000 đồng), nhân vật trong bài Chồng mất vì tai nạn giao thông, vợ thu nhập bấp bênh nuôi 3 con trên Thanh Niên ngày 26.3.2024; giúp Nguyễn Võ Bảo Nguyên 950.000 đồng (đợt 3, đã trao 2 đợt: 53.154.555 đồng), nhân vật trong bài Xin giúp thầy giáo có điều kiện trị bệnh cho con trên Thanh Niên ngày 5.12.2023; giúp mái ấm chùa Bửu Thắng 2 số tiền 700.000 đồng (đợt 5, đã trao 4 đợt: 230.750.000 đồng) qua bài Ngôi chùa cưu mang 51 trẻ em đang cần giúp đỡ trên Thanh Niên ngày 7.3.2020; giúp Nguyễn Thị Lành 2.800.000 đồng, nhân vật trong bài Mẹ U.60 chạy xe ôm chăm 2 con bệnh down, bại não: "Chỉ lo khi tôi già đi" trên Thanh Niên Online ngày 24.4.2023; giúp Dương Thị Kim Tiền (Dương Huỳnh Kim Tiền) 800.000 đồng (đợt 3, đã trao 2 đợt: 314.959.697 đồng), nhân vật trong bài Mẹ hiến gan cứu con 2 tuổi nhưng không đủ tiền viện phí trên Thanh Niên ngày 14.7.2022; và trao tiền bạn đọc giúp Trần Thị Hường 500.000 đồng (đợt 2, đợt 1 đã trao: 9.805.000 đồng), nhân vật trong bài Mẹ già U.90 nặng 29 kg đội nắng bán vé số phụ con gái tiền nhà trọ ở TP.HCM trên Thanh Niên Online ngày 31.3.2023.