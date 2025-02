Trả lời bạn đọc 13.2.2025

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 30 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn trả lời cho các trường hợp sau: Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM trả lời đơn của ông Trần Minh Hoàng (ngụ ấp Chợ, xã Thanh Tuyền, H.Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của bà Lê Thị Phúc; ông Lê Hữu Tâm và bà Lê Thị Hoàng (ngụ 1379/5A3, KP.2, P.An Phú Đông, Q.12 - là các con của bà Huỳnh Thị Năm); Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang trả lời đơn của ông Trương Tuấn Quan (ngụ ấp Hộ, xã Tân Điền, H.Gò Công Đông); Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Thủ Đức, TP.HCM (56 Đặng Như Mai, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.HCM) trả lời đơn của ông Châu Thanh Bình (ngụ số 105 Hàng Tre, KP.17, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức); Công an H.Củ Chi, TP.HCM trả lời đơn của bà Lê Thị Xẹp và bà Nguyễn Thị Dung (ngụ số 135 An Nhơn Tây, tổ 8, ấp Xóm Trại, xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi); Công ty TNHH Xây dựng Võ Đình (104 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) trả lời đơn của bà Mai Nữ Long Dương (địa chỉ liên hệ: Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, 171/3 Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM) và một số người dân khác có tên trong đơn; Viện KSND tỉnh Bình Dương trả lời đơn của bà Phạm Thị Hồng (ngụ số 453/40/11/18, Khu phố 3, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một); Cơ quan CSĐT - Công an H.Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp trả lời đơn của ông Lê Bảo Khang (ngụ số 318/7 đường Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM); Viện KSND tỉnh Đắk Nông trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hồng Vinh (ngụ Bon Jang Play 3, xã Trường Xuân, H.Đắk Song); UBND tỉnh Đắk Nông trả lời đơn của ông Nguyễn Đình Phú (ngụ thôn 2, xã Đắk Ngo, H.Tuy Đức) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND tỉnh Bình Định trả lời đơn của ông Lê Văn Khoa (ngụ thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn); UBND P.Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên trả lời đơn của ông Phan Trọng Đạt (ngụ số 14, tổ 4, P.Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên); Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Dương trả lời đơn của ông Ngô Xuân Long (ngụ số 145/34 Nguyễn Đình Chính, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) và ông Nguyễn Khắc Minh (ngụ thôn 1, xã Thượng Mỗ, H.Đan Phượng, TP.Hà Nội) cùng một số người dân khác có tên trong đơn...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác Bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.