Trả lời bạn đọc 14.7.2023

TP.HCM: TAND cấp cao tại TP.HCM trả lời đơn của ông Lâm Thành Quý (ngụ số 305, khóm An Thịnh, P.An Bình A, TP.Hồng Ngự, Đồng Tháp); Công an Q.7 trả lời đơn của bà Châu Thị Mỹ Chi (HKTT: số 4/2A, KP.1, P.Tân Thuận Đông, Q.7; địa chỉ liên hệ: số 208 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3); Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q.Bình Thạnh trả lời đơn của ông Phan Thượng Trị (ngụ 123/5 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh); Công an H.Củ Chi trả lời đơn của ông Lê Hoàng Lộc (HKTT: 1071/14, QL1A, P.Thới An, Q.12; địa chỉ liên hệ: số 4 Bùi Thị Ngọn, xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi); UBND Q.Phú Nhuận trả lời đơn của ông Trần Mạnh Hà (ngụ số 26/90, đường số 7, P.3, Q.Gò Vấp) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND Q.Gò Vấp trả lời đơn của ông Đặng Ngọc Ánh (địa chỉ liên hệ: 201 Bình Phú, P.11, Q.6); Cục Thi hành án dân sự TP.HCM trả lời đơn của ông Trần Văn Đặng và bà Trần Thị Hiền (ngụ 26/7, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn); Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Lâm Hơn Đức (ngụ số 10, đường 7B, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân); Công ty CP Cấp nước Tân Hòa (95 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5) trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Bính (ngụ 18/23 Huỳnh Văn Nghệ, P.15, Q.Tân Bình) - là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP SX TM DV Nguyễn Bính.



Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Châu Viết Sách và bà Nguyễn Thị Cúc (ngụ tổ 8, đồi Cá, ấp Mít Nài, xã La Ngà, H.Định Quán); Thành ủy TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) trả lời đơn của ông Phan Việt (ngụ 121/7 Nguyễn Thị Minh Khai, P.8, TP.Vũng Tàu); Cơ quan CSĐT - Công an H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) trả lời đơn của bà Trần Thị Kim Hoa (ngụ ấp Phú Bình, xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc); Công an H.Dương Minh Châu (Tây Ninh) trả lời đơn của bà Nguyễn Thanh Kiều (ngụ tổ 9, KP.1, TT.Dương Minh Châu, H.Dương Minh Châu) và một số người dân khác có tên trong đơn...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.