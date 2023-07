Trả lời bạn đọc 8.7.2023

TAND cấp cao tại TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Đức (ngụ xóm 9, thôn 7, xã Lộc An, H.Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng); Công ty Điện lực Thủ Đức - Tổng công ty Điện lực TP.HCM (647 tỉnh lộ 43, P.Tam Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM) trả lời đơn của bà Lê Thị Ngọc Anh (ngụ số 472, tổ 48, KP.5, P.An Phú, TP.Thủ Đức); UBND Q.7, TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Nhung (ngụ số 13/13, đường 36, P.Tân Quy, Q.7); UBND P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM trả lời đơn của ông Phạm Anh Tuấn (ngụ số 6, đường 8, KP.2, P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức); UBND H.Hóc Môn, TP.HCM trả lời đơn của ông Đinh Tấn Thuận (HKTT: số 10, Tân Hiệp 46, ấp Tân Thới 2, xã Tân Thới Hiệp, H.Hóc Môn; địa chỉ liên hệ: 12 Hoàng Tăng Bí, P.Trung Mỹ Tây, Q.12); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Chót (ngụ 39/2/1, đường 22, KP.7, P.Linh Đông, TP.Thủ Đức) và một số người dân khác có tên trong đơn; Công an P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM trả lời đơn của ông Đặng Hoàng Phúc Hậu (ngụ 449/59/14 hương lộ 2, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn (19-21-23-25 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Phụng (ngụ 04-15 Lakeview II Tố Hữu, P.Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức); Chi cục Thi hành án dân sự H.Củ Chi, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Tuyển và bà Trần Thị Ngọc Xuyến (ngụ 171 hương lộ 2, ấp Đình, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi); Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh trả lời đơn của ông Nguyễn Tâm Triều (ngụ khóm 4, thị trấn Càng Long, H.Càng Long) và một số người dân khác có tên trong đơn; Công an H.Thạnh Hóa, tỉnh Long An trả lời đơn của ông Đỗ Hoàng Long (ngụ 244 Nhuận Đức, ấp Bàu Cạp, xã Nhuận Đức, H.Củ Chi, TP.HCM); Công an H.Cần Giuộc, tỉnh Long An trả lời đơn của ông Trần Minh Toàn (ngụ tổ dân phố 6, P.Nghĩa Tân, TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông); TAND H.Đức Hòa, tỉnh Long An trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Hậu (ngụ ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, H.Đức Hòa)...

