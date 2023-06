Trả lời bạn đọc 23.6.2023

TAND cấp cao tại TP.HCM trả lời đơn của ông Lâm Thành Quý (ngụ 305, khóm An Thịnh, P.An Bình A, TP.Hồng Ngự, Đồng Tháp); Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) (89 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) trả lời đơn của ông Đặng Hữu Trí (ngụ 27 Âu Cơ, P.14, Q.11, TP.HCM); Công an P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM trả lời đơn của ông Thái Thanh Châu (ngụ 519/3 QL1A, tổ 1, KP.3, P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức); Công an P.2, Q.11, TP.HCM trả lời đơn của ông Trần Trung Thành (ngụ 1352/13, đường 3 Tháng 2, P.2, Q.11); UBND TP.Thủ Đức, TP.HCM trả lời đơn của ông Phạm Anh Tuấn (ngụ số 6, đường số 8, KP.2, P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức); UBND Q.11, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Đình Dương (ngụ 166/8C Bình Thới, P.14, Q.11); Sở Xây dựng TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Quang Ba (ngụ căn hộ C16.10, chung cư cao tầng Riverside Apartment, 49C Lê Quang Kim, P.8, Q.8); Công an H.Đức Hòa, Long An trả lời đơn của ông Lê Quang Đức (ngụ ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh Nam, H.Đức Hòa); UBND H.Gò Công Đông, Tiền Giang trả lời đơn của ông Võ Văn Thử (ngụ ấp Giồng Lãnh II, xã Tăng Hòa, H.Gò Công Đông); TAND H.Càng Long, Trà Vinh trả lời đơn của bà Trần Thị Nhiêm (ngụ số 17, khóm 1, TT.Càng Long, H.Càng Long); UBND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hương (ngụ 112 - 114 Hồng Hà, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM) và một số người dân khác có tên trong đơn; Trường THPT Nguyễn Huệ - Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Phương Trà (ngụ 62 Hồ Xuân Hương, KP.6, P.Tân An, TX.La Gi); Sở Y tế tỉnh Bình Dương trả lời đơn của bà Võ Thị Hồng Ân (ngụ KP.Bình Phước B, P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An); Cơ sở điều trị nghiện ma túy - Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai (xã Suối Cao, H.Xuân Lộc, Đồng Nai) trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Bình (ngụ ấp 3, xã Xuân Tâm, H.Xuân Lộc); UBND tỉnh Tây Ninh trả lời đơn của ông Ngô Tấn Lộc và bà Nguyễn Thị Lệ (ngụ 542 Cách Mạng Tháng Tám, KP.3, P.3, TP.Tây Ninh)...

