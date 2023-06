Trả lời bạn đọc 15.6.2023

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Thuận (ngụ 381A Nguyễn Duy, P.9, Q.8); Công an H.Củ Chi, TP.HCM trả lời đơn của bà Trần Thị Chí (ngụ 39/5B, QL22, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn); UBND Q.Bình Tân, TP.HCM trả lời đơn của bà Đỗ Thị Hoàng Oanh (ngụ 459 Hai Bà Trưng, P.8, Q.3); UBND Q.4, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Đức Tuấn (ngụ 174 Hoàng Diệu, P.9, Q.4) và bà Nguyễn Thị Hán Châu (ngụ 188 Hoàng Diệu, P.9, Q.4; địa chỉ liên hệ: căn 005, lô A, chung cư Phan Văn Trị, đường Lê Hồng Phong, P.2, Q.5); UBND tỉnh Cà Mau trả lời đơn của ông Nguyễn Tấn Lộc (ngụ 270B Nguyễn Trãi, khóm 3, P.9, TP.Cà Mau) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Trang (ngụ số 88 Hùng Vương, tổ dân phố 1, TT.Di Linh, H.Di Linh, Lâm Đồng); Cơ quan CSĐT - Công an H.Ea H'Leo, Đắk Lắk trả lời đơn của bà Lê Thị Phước (ngụ thôn 2, xã Ea Ral, H.Ea H'Leo); Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri - UBND H.Bảo Lâm, Lâm Đồng trả lời đơn của ông Đường Hòa Bình (ngụ 133/11 Bùi Thị Xuân, TP.Bảo Lộc); TAND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Đỗ Văn Ngọc (ngụ 7/20/1 đường Linh Đông, P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM); UBND H.Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Gần, bà Ngô Thị Lâm và bà Đặng Thị Xa (ngụ ấp Phước Lợi, xã Phước Hội, H.Đất Đỏ); UBND tỉnh Kiên Giang trả lời đơn của bà Trần Vũ Bích Ngọc (ngụ 99 Võ Trường Toản, KP.Nguyễn Công Trứ, P.Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá); UBND H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Bích Vân (ngụ ấp Cái Tràm A, xã Long Thạnh, H.Vĩnh Lợi); Sở Tài nguyên và Môi trường - UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của ông Nguyễn Đức Thắng (ngụ đường D3, KCN Phú Mỹ II, TX.Phú Mỹ) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND tỉnh Cà Mau trả lời đơn của bà Phan Thị Hận (ngụ A39E Bình Nhâm 83, KP.Bình Đức, P.Bình Nhâm, TP.Thuận An, Bình Dương)...

