Trả lời bạn đọc 18.4.2025

TP.HCM: Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Trần Công Hạnh (ngụ 134/9A đường TCH 18, tổ 5, KP.2, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12); Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM - Chi nhánh TP.Thủ Đức trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Kim Liên (ngụ số 13, đường số 9, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức); Văn phòng UBND Q.Bình Thạnh trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hằng (ngụ 139/4 Bùi Hữu Nghĩa, P.1, Q.Bình Thạnh); Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM trả lời đơn của bà Ngô Thị Thanh Hoài (địa chỉ liên hệ: 24 Đống Đa, P.3, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng); UBND Q.Tân Bình trả lời đơn của bà Trần Thị Tân (ngụ 6 Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình) và một số người dân khác có tên trong đơn;

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Bích (ngụ 56 đường 16/4, P.Tấn Tài, TP.Phan Rang-Tháp Chàm); Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai H.Châu Đức - Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (70 Trần Hưng Đạo, TT.Ngãi Giao, H.Châu Đức) trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Út và bà Nguyễn Thị Thanh Hằng (ngụ tổ 9, thôn Sơn Thuận, xã Xuân Sơn, H.Châu Đức); UBND H.Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của bà Lê Thị Thu Thuận (ngụ ấp Quảng Thành 1, xã Nghĩa Thành, H.Châu Đức) và một số người dân khác có tên trong đơn; Công an H.Tân Trụ, Long An trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thu Sơn (ngụ số 288, ấp Nhơn Trị 2, TP.Tân An); Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang trả lời đơn của ông Lê Mỹ Quang (ngụ 1/37 KP.2, P.4, TP.Gò Công); UBND Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ trả lời đơn của ông Nguyễn Phú Quí (ngụ 65/4 Trần Phú, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều); Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Sóc Trăng trả lời đơn của ông Lê Hữu Thiện (HKTT: ấp Phong Thạnh, xã Phong Nẫm, H.Kế Sách; địa chỉ liên hệ: 203/6/1 Huỳnh Văn Nghệ, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM); Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Thuận trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hồng Đào (ngụ thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, H.Hàm Thuận Nam)...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.