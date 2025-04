Trả lời bạn đọc 12.4.2025

Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Lệ Trang (ngụ số 268, tổ 6, ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, H.Phú Tân, tỉnh An Giang); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Trần Văn Phước (ngụ 16/13, đường số 9, KP.Long Bửu, P.Long Bình, TP.Thủ Đức); Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam (Tòa nhà Dai-ichi Life, 149 - 151 Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) trả lời đơn của bà Lê Thị Thúy Phượng và ông Nguyễn Minh Long (ngụ 565/55 Nguyễn Trãi, P.7, Q.5); UBND H.Nhà Bè, TP.HCM trả lời đơn của ông Hoàng Nghĩa Việt (ngụ số 2-2B, KP.Mỹ An, P.Tân Phong, Q.7) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND H.Củ Chi, TP.HCM trả lời đơn của ông Ngô Văn Phăng (ngụ 439/8/29 Nguyễn Văn Khối, tổ 61, P.8, Q.Gò Vấp); Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM - Chi nhánh H.Hóc Môn trả lời đơn của ông Trần Bá Nhẫn (ngụ số 52/3A, ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn);

UBND H.Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận trả lời đơn của ông Lương Văn Đài (ngụ thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, H.Ninh Phước); UBND thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An trả lời đơn của bà Trương Thị Hữu (ngụ xóm Xuân Yên, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa); Ủy ban kiểm tra - Thành ủy Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng trả lời đơn của ông Phan Văn Chiều (ngụ 89/11 Đinh Tiên Hoàng, P.2, TP.Bảo Lộc) và một số người dân khác có tên trong đơn; Công an tỉnh Bình Thuận trả lời đơn của ông Đặng Văn Ba (ngụ 109 đường số 49, KP.6, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM); Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu trả lời đơn của ông Tô Gia Hưng (ngụ P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ)...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.