Trả lời bạn đọc 4.4.2025

TP.HCM: Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM trả lời đơn của bà Tạ Thị Xuyến (ngụ số 38 Phan Đình Phùng, P.2, Q.Phú Nhuận); Văn phòng UBND Q.8 trả lời đơn của ông Huỳnh Ngọc Thành (ngụ số 215/33A Bông Sao, P.5, Q.8); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Trần Quang Minh (ngụ số 1646, Tỉnh lộ 8, ấp 1, xã Hòa Phú, H.Củ Chi); UBND P.9, Q.4 trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (ngụ lô O-20 Cư xá Vĩnh Hội, P.9, Q.4) cùng một số người dân khác có tên trong đơn; Thanh tra Sở Y tế TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Hoài Anh (ngụ số 5/45/7B Nơ Trang Long, P.7, Q.Bình Thạnh); UBND Q.Tân Bình trả lời đơn của bà Hồ Thị Tạo và ông Bùi Mộc (ngụ số 109 Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình); UBND P.11, Q.Phú Nhuận trả lời đơn của bà Nguyễn Đài Diễm Trang (ngụ số 54/1 Nguyễn Thị Huỳnh, P.11, Q.Phú Nhuận); UBND P.12, Q.6 trả lời đơn của bà Đặng Bích Hà (ngụ số 336/43/20E Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6);

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của ông Nguyễn Thanh Thuận (ngụ Khu dân cư số 2, H.Côn Đảo); Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Long An (74 Nguyễn Huệ, P.1, TP.Tân An) trả lời đơn của bà Trịnh Ngọc Hà (ngụ khu phố Tân Phước, thị trấn Cần Giuộc, H.Cần Giuộc); Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai H.Long Hồ - Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long (khóm 5, TT.Long Hồ, H.Long Hồ) trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Quân (ngụ số 52C/03, ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, H.Long Hồ); Chi cục Thi hành án dân sự H.Chợ Mới, An Giang trả lời đơn của ông Đỗ Hoàng Đệ (ngụ số D7/206A Tân Long, ấp 4, xã Tân Nhựt, H.Bình Chánh, TP.HCM); Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai (đường Tôn Đức Thắng, KCN3, xã Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch) trả lời đơn của ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Nguyễn Hoàng Minh (ngụ số 34/32, KP.Hải Hòa, TT.Long Hải, H.Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu); Sở NN-MT tỉnh Bình Thuận trả lời đơn của ông Phạm Văn Ngời (ngụ thôn Hiệp Hòa, xã Tân Thắng, H.Hàm Tân)...

