Trả lời bạn đọc 28.3.2025

TP.HCM: TAND cấp cao tại TP.HCM trả lời đơn của ông Lê Văn Ngọc (HKTT: số 348, lô D, chung cư Ấn Quang, P.9, Q.10; địa chỉ liên hệ: số 143/10 Phan Đăng Lưu, P.2, Q.Phú Nhuận); Trung tâm Dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe - Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II - Bộ Công an (200 Nguyễn Văn Tăng, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức) trả lời đơn của ông Phạm Thân (HKTT: ngụ Đội 12, xóm Mỹ Trung, thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi; tạm trú: Nhà số 10, đường số 2, Khu tái định cư Bình Chiểu, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức); UBND Q.Tân Bình trả lời đơn của ông Hồ Văn Biên (ngụ số 129 Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình); UBND P.Thới An, Q.12 trả lời đơn của ông Lý Hùng Thanh (ngụ căn hộ 10.33 chung cư Hoa Phượng, số 34/1A, QL1A, tổ 13, KP.1, P.Thới An, Q.12);

Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Dương trả lời đơn của bà Hà Thị Liên (ngụ số 15, đường E, KP.Nhị Đồng 2, Khu Trung tâm hành chính Dĩ An, P.Dĩ An, TP.Dĩ An); Công an H.Ia Grai, Gia Lai trả lời đơn của ông Nguyễn Viết Hiếu (ngụ TDP.3, TT.Ia Kha, H.Ia Grai); Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định trả lời đơn của bà Bùi Thu Thủy (ngụ số 63/9, đường số 9, P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM); UBND tỉnh Sóc Trăng trả lời đơn của ông Huỳnh Việt Dũng và ông Triệu Ngoán (ngụ số 307, ấp Giồng Giữa, TT.Lịch Hội Thượng, H.Trần Đề); UBND H.Mộc Hóa, Long An trả lời đơn của ông Nguyễn Hoàng Thanh (ngụ KP.2 TT.Bình Phong Thạnh, H.Mộc Hóa); TAND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Thảo (ngụ số 44/5 Tân Hưng, P.12, Q.5, TP.HCM) - Là người đại diện theo ủy quyền của bà Trần Thị Út (ngụ ấp Bến Ngự, xã Phú Đông, H.Nhơn Trạch); UBND TX.La Gi, Bình Thuận trả lời đơn của ông Lê Tấn Phát (ngụ số 67 Nguyễn Trường Tộ, KP.2, P.Tân Thiện, TX.La Gi) và một số hộ dân khác có tên trong đơn; Cơ quan CSĐT - Công an TX.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của bà Lê Thị Lên (ngụ tổ 20, KP.Phước Hưng, P.Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ)...

