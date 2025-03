Trả lời bạn đọc 8.3.2025

Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Ba (ngụ số 76/21A Nguyễn Đình Chiểu, P.1, TP.Tân An, tỉnh Long An); Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn An Phát (49D Phan Đăng Lưu, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Phước Nhân (ngụ 64/13/10 Nguyên Hồng, P.1, Q.Gò Vấp); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Trịnh Văn Cót (địa chỉ liên hệ: 5/50, KP.1, P.Thạnh Lộc, Q.12); Công an Q.3, TP.HCM trả lời đơn của ông Huỳnh Quốc Huê (ngụ 65/33 Hà Tôn Quyền, P.12, Q.5) và bà Lê Thị Tuyết (ngụ 65/2 Trần Văn Dư, P.13, Q.Tân Bình); Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn - Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (33 Chế Lan Viên, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Minh Đức (ngụ 27/5C Bùi Công Trừng, tổ 9, ấp 3, xã Nhị Bình, H.Hóc Môn); UBND TP.Thủ Đức, TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hương Trà - Trưởng ban Quản trị nhà chung cư ST.Moritz (1014 Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức) và một số người dân khác có tên trong đơn; Công an H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Trà Quang An (ngụ 18A Chợ Chiều 1, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom); UBND tỉnh Đắk Lắk trả lời đơn của ông Lại Mạnh Cường (ngụ 93/79 Nguyễn Văn Cừ, P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột); UBND tỉnh Đắk Nông trả lời đơn của ông Nguyễn Đình Phú (ngụ thôn 2, xã Đắk Ngo, H.Tuy Đức) và một số người dân khác có tên trong đơn; Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau trả lời đơn của ông Thái Bách Thắng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng - Thương mại Thái Dương (130/4 Phạm Hồng Thái, khóm 2, P.4, TP.Cà Mau; địa chỉ liên hệ: đường Cống Kênh Mới, khóm 2, P.Tân Xuyên, TP.Cà Mau); UBND H.U Minh, tỉnh Cà Mau trả lời đơn của ông Lê Văn Điền (ngụ căn hộ số 3.12A, Block D2, Khu nhà ở Định Hòa, P.Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương); Công an H.Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận trả lời đơn của ông Lê Trung Hiếu (ngụ tổ 10, KP.1, P.Xuân Bình, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)...

