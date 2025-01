TP.HCM: Q.Phú Nhuận hướng dẫn đăng ký lưu trú cho người nước ngoài

Ngày 1.1, trong đợt cao điểm ra quân phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2025, Công an Q.Phú Nhuận tăng cường tổ chức, hướng dẫn khai báo lưu trú cho các cơ sở có người nước ngoài nhằm ngăn chặn tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đó, ở TP.HCM tình hình tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến người nước ngoài có chiều hướng diễn biến phức tạp. Các đối tượng tội phạm câu kết, hình thành băng, ổ nhóm phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia với hoạt động ngày càng tinh vi, quy mô lớn. Đặc biệt, hoạt động tội phạm công nghệ cao, đánh bạc xuyên quốc gia, buôn bán chất cấm…

Ngoài ra, vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh có diễn biến phức tạp, tập trung vào các hành vi như: đi lại, hoạt động không đúng mục đích hoặc không mang theo hộ chiếu, người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép…

Công an Q.Phú Nhuận đến các cơ sở lưu trú hướng dẫn khai báo lưu trú cho người nước ngoài trên trang thông tin điện tử Phòng PA08 Công an TP.HCM. ẢNH: PHÚC LONG

Theo Công an Q.Phú Nhuận, tính đến tháng 12.2024, quận có khoảng 80.000 lượt người nước ngoài lưu trú, gồm nhiều quốc tịch như: Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Bangladesh… tập trung tạm trú nhiều tại các khách sạn, chung cư cao cấp, căn hộ dịch vụ ở P.7, P.8, P.9, P.10. Điều đó đã nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, tiềm ẩn các nguy cơ gây ảnh hưởng đến ANTT Q.Phú Nhuận.

Công an Q.Phú Nhuận tổ chức triển khai đồng bộ các lực lượng, biện pháp công tác nghiệp vụ thực hiện nhiều đợt kiểm tra, tấn công, truy quét các loại tội phạm. Trong đó, có công tác kiểm tra xử lý người nước ngoài và các cơ sở lưu trú cho người nước ngoài lưu trú trên địa bàn.

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử

ẢNH: PHÚC LONG

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các cơ sở lưu trú chỉ cần đăng ký thông tin trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM. Nhưng do nhiều nguyên nhân, nhiều cơ sở lưu trú có người nước ngoài cư trú vẫn chưa chấp hành đầy đủ các quy định về khai báo lưu trú, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bỏ lọt tội phạm là người nước ngoài.

Công an Q.Phú Nhuận tổ chức các đoàn công tác đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn quận có đông người nước ngoài cư trú để hướng dẫn trực tiếp và giải đáp thắc mắc cho nhân viên phụ trách tại các cơ sở này. Cụ thể như: khách sạn Easstin Grand, khách sạn Mường Thanh, cơ sở Kim Nguyên Apartment, cơ sở SHome Apartment.