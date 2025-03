Trả lời bạn đọc 21.3.2025

TP.HCM: Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tâm (ngụ thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, H.Thuận Nam, Ninh Thuận); UBND H.Hóc Môn trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Kim Hoa (ngụ 13/1 ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) và một số người dân khác có tên trong đơn; Công an Q.3 trả lời đơn của ông Phạm Văn Chức (ngụ lô 26, đường số 2, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân) và bà Trần Thị Thành (ngụ 33/34C Văn Thân, P.8, Q.6) cùng một số người dân khác có tên trong đơn; Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Tô Anh Tuấn - Phó trưởng Ban quản trị cụm nhà chung cư Opal Riverside (đường số 10, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức); Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2 - Bộ Công an (155 Nguyễn Văn Tăng, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức) trả lời đơn của ông Phạm Thân (HKTT: ngụ đội 12, xóm Mỹ Trung, thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi; tạm trú: Nhà số 10, đường số 2, Khu tái định cư Bình Chiểu, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức); Công an TP.Thủ Đức trả lời đơn của bà Trần Thị Lệ Hằng (ngụ 379 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức); Văn phòng UBND Q.8 trả lời đơn của ông Liên Tân Tiến và bà Huỳnh Ngọc Thanh (ngụ 128/6 Nguyễn Chế Nghĩa, P.12, Q.8);

UBND H.Vạn Ninh, Khánh Hòa trả lời đơn của ông Huỳnh Văn Lâm và bà Nguyễn Thị Hoa (ngụ thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, H.Vạn Ninh); Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai H.Long Hồ, Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Vĩnh Long (khóm 5, TT.Long Hồ, H.Long Hồ, Vĩnh Long) trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Quân (ngụ 52C/03, ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, H.Long Hồ); UBND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Nguyễn Đức Lợi (ngụ 318 Bình Minh, ấp Xây Dựng, xã Giang Điền, H.Trảng Bom); UBND TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Bảy (ngụ 294/9 Điện Biên Phủ, khóm 2, P.6, TP.Sóc Trăng); Cơ quan CSĐT - Công an H.Tuy Phong, Bình Thuận trả lời đơn của bà Trương Thị Đường và ông Nguyễn Thiện Khoa (ngụ 194 đường 17/4, KP.10, TT.Liên Hương, H.Tuy Phong)...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác Bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.