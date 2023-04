Trả lời bạn đọc 21.4.2023

UBND H.Củ Chi, TP.HCM trả lời đơn của ông Cao Ngọc Sơn (ngụ 210/1A Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận) và ông Ngô Văn Phăng (ngụ 439/8/29 Nguyễn Văn Khối, tổ 61, P.8, Q.Gò Vấp); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND Q.3, TP.HCM trả lời đơn của Nguyễn Thành Hưng (ngụ 309/20 Võ Văn Tần, P.5, Q.3) và một số người dân khác có tên trong đơn; Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh (ngụ 309/2 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, Q.Tân Bình); Công ty Urai Phanich (Việt Nam) TNHH (lô Vb.11-13-15-17a đường số 22A, KCX Tân Thuận, P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM) trả lời đơn của ông Trần Mai Song Ngọc (ngụ P37 đường N10, KP.7, KDC D2D, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Công an H.Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trả lời đơn của ông Lương Chánh (ngụ 2/15/2, tổ 1, ấp Đồng Tâm, xã An Bình, H.Phú Giáo); Viện KSND tỉnh Bình Phước trả lời đơn của ông Hoàng Văn Hòa - Giám đốc Công ty TNHH XDCĐ Hải Đăng (308/3 Thích Quảng Đức, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương); Phòng Giáo dục - Đào tạo TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng trả lời đơn của ông Phan Văn Chiều (ngụ 89/11 Đinh Tiên Hoàng, P.2, TP.Bảo Lộc) và ông Mai Văn Sự (ngụ 89/20 Đinh Tiên Hoàng, P.2, TP.Bảo Lộc); UBND H.Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận trả lời đơn của ông Lương Văn Đài, ông Nguyễn Hồng và ông Phạm Đắc Phương (ngụ thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, H.Ninh Phước) cùng một số người dân khác có tên trong đơn; Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi trả lời đơn của ông Đinh Long Huệ (ngụ 201 Nguyễn Trãi, P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi); UBND thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An trả lời đơn của bà Trương Thị Hữu (ngụ xóm Xuân Yên, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa); UBND H.Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk trả lời đơn của ông Nguyễn Duy Linh (ngụ thôn Quyết Tâm, xã Ea Tân, H.Krông Năng); Công an tỉnh Bình Thuận trả lời đơn của ông Đặng Văn Ba và ông Trần Thanh Thành (ngụ 109 đường 49, KP.6, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM); Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu trả lời đơn của ông Tô Gia Hưng (ngụ P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ)...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.