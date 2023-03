Trả lời bạn đọc 31.3.2023

Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND Q.Bình Tân, TP.HCM trả lời đơn của bà Phạm Thị Thu Hiếu (ngụ 418/4F Trần Phú, P.7, Q.5); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Lê Minh Thông và bà Nguyễn Thị Kim Thoa (ngụ 65 Phạm Viết Chánh, P.19, Q.Bình Thạnh); Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM trả lời đơn của bà Trần Thị Lệ Hằng (ngụ 379 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức); UBND P.Thới An, Q.12, TP.HCM trả lời đơn của ông Lý Hùng Thanh và ông Nguyễn Tấn Tâm (ngụ căn hộ 10.33, chung cư Hoa Phượng, số 34/1A quốc lộ 1A, tổ 13, KP.1, P.Thới An, Q.12) và một số người dân khác có tên trong đơn; Công an Q.12, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Hiền Nhân (ngụ 174/3, KP.5, P.Thạnh Xuân, Q.12); UBND P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Đài Diễm Trang (ngụ 54/1 Nguyễn Thị Huỳnh, P.11, Q.Phú Nhuận); Sở Xây dựng TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Lộc Thọ (ngụ số 7F, cư xá Đồng Tiến, đường Thành Thái, P.14, Q.10); UBND P.12, Q.6, TP.HCM trả lời đơn của bà Đặng Bích Hà (ngụ 336/43/20E Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6); Bảo hiểm Xã hội tỉnh Trà Vinh (315 Phạm Ngũ Lão, khóm 2, P.1, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) trả lời đơn của ông Trần Văn Em (ngụ khóm 1, P.8, TP.Trà Vinh); Sở Tài nguyên - Môi trường - UBND tỉnh Bình Thuận trả lời đơn của ông Phạm Văn Ngời (ngụ thôn Hiệp Hòa, xã Tân Thắng, H.Hàm Tân); Viện KSND H.Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa trả lời đơn của bà Quách Thị Do (ngụ thôn Minh Lâm, xã Ngọc Trung, H.Ngọc Lặc); Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Dương trả lời đơn của bà Hà Thị Liên (ngụ số 15, đường E, khu phố Nhị Đồng 2, Khu TTHC Dĩ An, P.Dĩ An, TP.Dĩ An); Công an H.Ia Grai, tỉnh Gia Lai trả lời đơn của ông Nguyễn Viết Hiếu (ngụ tổ dân phố 3, thị trấn Ia Kha, H.Ia Grai); Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của bà Lê Thị Lên (ngụ tổ 20, KP.Phước Hưng, P.Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ)...

