Trả lời bạn đọc 28.5.2023

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 30 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn trả lời cho các trường hợp sau: Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Trần Văn Phước và ông Dương Tấn Đồng (ngụ 16/13 đường số 9, KP.Long Bửu, P.Long Bình, TP.Thủ Đức); Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (19-21-23-25 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) trả lời đơn của bà Nguyễn Xuân Phương Thủy (ngụ 18/63 Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, TP.HCM); UBND Q.Bình Thạnh, TP.HCM trả lời đơn của bà Huỳnh Thái Diễm và ông Huỳnh Thái Dũng (ngụ 106/1A Vạn Kiếp, P.3, Q.Bình Thạnh); Thanh tra Sở Công thương TP.HCM trả lời đơn của ông Lê Quốc Thịnh (ngụ 27/1 Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn); Tổng công ty CP Bảo hiểm Toàn Cầu (tầng 16, Nam Á Tower, 201-203 Cách Mạng Tháng 8, P.4, Q.3, TP.HCM) trả lời đơn của ông Trần Văn Mạnh (ngụ tổ 2, thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; TAND TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang trả lời đơn của bà Trần Thị Thu Sương (ngụ 369, tổ 11, khu 4, ấp Chợ, xã Trung An, TP.Mỹ Tho); UBND H.Chợ Mới, tỉnh An Giang trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Kim Phụng (ngụ 347/40, khóm Bình Đức 4, P.Bình Đức, TP.Long Xuyên); Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang trả lời đơn của ông Phạm Minh Khoa (ngụ 297 đường 30/4, xã Phi Thông, TP.Rạch Giá); Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh trả lời đơn của bà Dương Thị Nguyệt (ngụ tổ 2, ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập, H.Tân Biên); Thanh tra Công an tỉnh Cà Mau trả lời đơn của ông Huỳnh Quốc Việt (HKTT: ấp Bảy Ghe, xã Khánh Hải, H.Trần Văn Thời; địa chỉ liên hệ: 234 Thành Công, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM); Công an xã Bàu Cạn, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Xuân (ngụ tổ 3, ấp 1, xã Bàu Cạn, H.Long Thành); Công an H.Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Kỳ (ngụ chung cư CC1, KP.3, P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận); UBND TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trả lời đơn của bà Nguyễn Lê Mai Hương (ngụ tổ dân phố 8, P.Nghĩa Thành, TP.Gia Nghĩa); Công an H.Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau trả lời đơn của ông Huỳnh Quốc Việt (HKTT: ấp Bảy Ghe, xã Khánh Hải, H.Trần Văn Thời; địa chỉ liên hệ: 234 Thành Công, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM)...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.