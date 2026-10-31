Trà Thái Nguyên lên sàn Tiktok Nhật Bản, dự triển lãm lớn nhất Trung Quốc

Khẳng định vị thế trà Việt Nam

Trà Thái Nguyên đón nhận những tin vui đầu tiên ngay sau khi Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026 khai mạc tối 30.10. Chia sẻ tại Diễn đàn kinh tế trà quốc tế năm 2026, do UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức ngày 31.10, ông Steve Bùi, Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc, khẳng định, nhiều doanh nghiệp đang tiên phong, đầu tư đưa sản phẩm trà Thái Nguyên vươn ra các thị trường lớn, trong đó có những quốc gia đứng đầu trong ngành trà thế giới.

Trà Thái Nguyên chất lượng cao chính thức thâm nhập các thị trường lớn Nhật Bản, Trung Quốc ẢNH: ESG VALEY

Trong đó, sản phẩm trà Thái Nguyên của Công ty Quân Chu (ESG Valey) sẽ chính thức được chào hàng, giới thiệu tại Triển lãm xuất khẩu quốc tế Thượng Hải, diễn ra từ 5 - 8.11. Đây là triển lãm nhập khẩu lớn nhất Trung Quốc được tổ chức hàng năm, thu hút hơn 3.500 doanh nghiệp từ trên 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây sẽ là cơ hội để doanh nghiệp Việt đưa trà Thái Nguyên tiếp cận hàng nghìn nhà nhập khẩu, phân phối lớn trên thế giới.

Ngay sau đó, đến ngày 12.12, các sản phẩm trà Thái Nguyên chất lượng cao chính thức mở bán trên sàn thương mại TikTok Nhật Bản nhằm tiếp cận thế hệ tiêu dùng trẻ.

Trung Quốc và Nhật Bản là quốc gia có bề dày lịch sử và văn hóa thưởng trà lâu đời. Khi sản phẩm trà Thái Nguyên tiếp cận thành công 2 thị trường khó tính này, sẽ đặt dấu mốc quan trọng, chứng minh chất lượng, uy tín ngày càng nâng cao của ngành trà Việt Nam.

Xây dựng hệ sinh thái kinh tế trà Thái Nguyên

Chuyên gia trà Nhật Bản - ông Tetsuo Ohashi, Cố vấn chuyên môn của Công ty CP chè Quân Chu, cho rằng cả Nhật Bản và Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức, thế hệ trẻ có xu hướng rời xa văn hóa uống trà truyền thống, lựa chọn các sản phẩm tiện lợi.

ESG Valey và Hội đồng thương mại Việt Nam - Trung Quốc ký hợp tác trị giá 11 triệu USD đưa trà Thái Nguyên đến các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc ẢNH: PHAN HẬU

Để vươn ra thị trường thế giới, ông Tetsuo Ohashi cho rằng, điều kiện đầu tiên và bắt buộc là trà Thái Nguyên phải minh bạch hóa vùng trồng và lập hồ sơ truy xuất nguồn gốc. Ghi chép, quản lý chính xác quy trình trồng trọt hàng năm là nền tảng để kiểm soát phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tiến tới chuyển đổi sang trồng chè hữu cơ.

Bên cạnh đó, các hộ trồng chè nhỏ lẻ cần liên kết thành các mô hình sản xuất lớn, đầu tư công nghệ chế biến; xây dựng các vùng trà có chứng nhận uy tín quốc tế giúp sản phẩm trà nâng cao giá trị thặng dư, tạo lợi thế cạnh tranh khi ra thị trường nước ngoài.

Ông Steve Bùi khẳng định, Thái Nguyên có tiềm năng không thua kém bất kỳ vùng trà nào trên thế giới về khí hậu, thổ nhưỡng và bề dày văn hóa. Trong khi đó, các quốc gia như Trung Quốc hay Nhật Bản đã xây dựng thành công nền "công nghiệp văn hóa trà" bài bản thì Việt Nam đang dừng lại ở việc bán lá trà, mà giá trị thực sự nằm ở hệ sinh thái xung quanh cây trà.

Để đưa danh tiếng ngành trà Việt Na ra thế giới, ông Steve Bùi gợi ý, ngành trà Việt Nam phải kiến tạo hệ sinh thái, tập trung vào quảng bá thương hiệu trà gắn với câu chuyện văn hóa; biến các vùng chè thành điểm đến cho du khách quốc tế tham quan, tự tay thu hoạch, chế biến và thưởng thức văn hóa trà.

Nhiều bạn trẻ xếp hàng trải nghiệm trà tại Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026 ẢNH: KHÁNH VÂN

Đặc biệt, ngành trà Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý vùng trồng, minh bạch nguồn gốc sản phẩm và mở rộng bán hàng qua thương mại điện tử toàn cầu; kết nối công nghệ, xúc tiến thương mại liên vùng và liên quốc gia.

Ông Mark Deng, Phó chủ tịch Hội đồng thương mại Việt Nam - Trung Quốc, nhấn mạnh, một chiến lược quan trọng để ngành trà Việt nâng cao được giá trị là thấu hiểu sâu sắc tâm lý, thói quen tiêu dùng của thế hệ trẻ. Sản phẩm trà với họ không đơn thuần là thức uống giải khát mà là một trải nghiệm, một nét văn hóa.

"Khách hàng trẻ thường không quá đặt nặng vấn đề giá cả hay danh tiếng thương hiệu. Họ tìm kiếm sự tương thích về bối cảnh không gian và sự tiện lợi. Sản phẩm trà khi chỉ được trẻ hóa thông qua bao bì thiết kế bắt mắt, quy cách đóng gói chỉn chu, tiện lợi mà phải thiết kế tối ưu cho từng bối cảnh sinh hoạt cụ thể để người trẻ như sử dụng ngay tại nơi làm việc, thưởng thức tại nhà hay mang theo trong các chuyến công tác dài ngày", ông Mark Deng nói.