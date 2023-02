Trà Vinh: Bán và tổ chức sử dụng ma túy, lãnh án chung thân

Ngày 16.2, TAND tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phước Tánh (52 tuổi, ngụ xã Hòa Thuận, H.Châu Thành, Trà Vinh) về các tội "mua bán trái phép chất ma túy," "mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; bị cáo Nguyễn Văn Lộc (27 tuổi) và Lê Hoàng An (25 tuổi, cùng ngụ TP.Trà Vinh, Trà Vinh) cùng về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bị cáo Nguyễn Phước Tánh (giữa) và 2 bị cáo Nguyễn Văn Lộc, Lê Hoàng An tại tòa NAM LONG

Theo cáo trạng, từ tháng 5 đến ngày 11.6.2022, thông qua mạng xã hội, Tánh liên hệ mua 2 lần chất ma túy cùng 50 cây nỏ bằng thủy tinh (dụng cụ sử dụng ma túy) của một người ở TP.HCM với tổng số tiền hơn 66 triệu đồng. Tánh đem về cất giấu tại nhà ở ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, H.Châu Thành (Trà Vinh) và chia ra nhiều phần nhỏ để bán lại cho người khác kiếm lời.

Từ ngày 8 đến ngày 13.6.2022, Tánh 7 lần bán ma túy cho 4 người (trong đó có Lộc và An). Ngoài ra, Tánh còn bán 1 ống nỏ thủy tinh cho Lộc.

Ngày 13.6.2022, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Trà Vinh bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang Lộc và An cùng tang vật nghi là ma túy. Cùng ngày (13.6.2022), cơ quan công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tánh tại địa chỉ trên thì phát hiện và thu giữ 22 bịch ni lông có chứa chất ma túy; 42 cái nỏ bằng thủy tinh; 1 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy, hơn 116 triệu đồng và nhiều đồ vật có liên quan.

Kết quả giám định số ma túy thu giữ tại nhà Tánh có tổng trọng lượng trên 120 gram, trọng lượng ma túy thu giữ trên người Lộc là 0,9619 gram, trên người An là 0,4949 gram.

Ngoài ra, Tánh đã 4 lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà, bằng việc cung cấp chất ma túy và dùng dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy. Lộc và An đã thừa nhận hành vi phạm tội với cơ quan điều tra, cũng như tại tòa.

Căn cứ hồ sơ vụ án và lời khai tại tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Phước Tánh tù chung thân về các tội kể trên; Nguyễn Văn Lộc 3 năm tù và Lê Hoàng An 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".