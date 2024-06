Trà Vinh: Bắt ‘ổ’ ma túy có súng và 67 viên đạn

Ngày 4.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh (Trà Vinh) cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Hoàng Anh (31 tuổi, ngụ ấp Bích Trì, xã Hòa Thuận, H.Châu Thành, Trà Vinh) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phan Hoàng Anh lúc bị bắt NAM LONG

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 3.6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Công an TP.Trà Vinh kiểm tra một nhà trọ ở khóm 1, P.9, TP.Trà Vinh thì phát hiện trong phòng trọ số 4 do Hoàng Anh thuê có 4 người gồm: Kim Thị Sa Vane (30 tuổi); Lâm Thiên Thanh (25 tuổi); Thạch Thị Tố Nga (21 tuổi) và Huỳnh Hữu Nghĩa (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Trà Vinh).

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện và tạm giữ 1 bịch ni lông trong suốt, bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy; 43 viên đạn có vỏ và đầu đạn bằng kim loại; 24 viên đạn có vỏ bằng kim loại, đầu đạn bằng nhựa, và một số đồ vật dùng để sử dụng ma túy.

Qua xét nghiệm nhanh, Hoàng Anh, Sa Vane, Thiên Thanh và Tố Nga dương tính với chất ma túy.

Súng bằng kim loại giống súng rulo được công an thu giữ NAM LONG

Quá trình làm việc, bước đầu Hoàng Anh khai nhận vào sáng cùng ngày đã đến khu vực Cầu Tréo (P.4, TP.Trà Vinh, Trà Vinh) gặp một người phụ nữ không rõ họ tên mua 1 bịch ma túy đá với giá 500.000 đồng mang về phòng trọ sử dụng. Còn số đạn cơ quan công an phát hiện là của Nghĩa nhờ Hoàng Anh cất giùm.

Số đạn bằng kim loại được thu giữ NAM LONG

Quá trình vận động, Nghĩa đã tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng màu đen bằng kim loại giống súng rulo và khai nhận mua khẩu súng này trên mạng với giá 25 triệu đồng.

Hiện vụ tàng trữ trái phép chất ma túy trên đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật