Trà Vinh: Bắt tạm giam bị can mua súng quân dụng trên mạng đem theo... phòng thân

Chiều 16.12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quốc Hùng (36 tuổi, ngụ khóm 1, P.6, TP.Trà Vinh, Trà Vinh) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí là súng quân dụng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 15.10, Tổ tuần tra của Công an TP.Trà Vinh phối hợp lực lượng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh tuần tra trên các tuyến đường. Khi đi đến đoạn đường Điện Biên Phủ, thuộc khóm 1, P.6, TP.Trà Vinh phát hiện Hùng có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ tuần tra phát hiện Hùng tàng trữ trong người 1 vật giống súng bằng kim loại màu trắng và 6 viên giống đạn bằng kim loại màu vàng đồng nên lập biên bản và mời Hùng về trụ sở làm rõ.





Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận những vật dụng trên là súng, đạn thật do Hùng đặt mua trên mạng với giá 15 triệu đồng mục đích là để phòng thân. Kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự tại TP.HCM xác định vật giống súng trên là súng quân dụng. Số đạn nằm trong súng quân dụng trên đang được giám định.

Sau thời gian giám định khẩu súng nói trên, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quốc Hùng.

Hiện, vụ tàng trữ trái phép vũ khí là súng quân dụng trên đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.