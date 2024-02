Trà Vinh: Khởi tố, bắt giam học viên tàng trữ ma túy trong cơ sở cai nghiện

Ngày 29.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Trà Vinh) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Thạch Sô Long Ka (26 tuổi, ngụ P.9, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị can Long Ka đang là học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh.

Bị can Thạch Sô Long Ka nghe đọc các quyết định khởi tố, bắt tạm giam NAM LONG

Theo điều tra, ngày 3.2, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và quản lý học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh, cán bộ ở đây phát hiện bên trong áo thun của Long Ka có 1 bịch ni lông (bên trong có 9 túi nhỏ chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy) và một số vật dụng khác có liên quan.

Vụ việc được báo đến Công an H.Châu Thành giải quyết theo thẩm quyền. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an H.Châu Thành phân công lực lượng đến hiện trường tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và giám định số tinh thể màu trắng thu được trên người của Long Ka.

Kết quả giám định chất trên là ma túy đá có tổng khối lượng là 0,7015 gram. Long Ka được triệu tập về cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, Long Ka đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trước đó, Long Ka có 2 tiền sự và 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Vụ học viên cơ sở cai nghiện tàng trữ ma túy đang được Công an H.Châu Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.