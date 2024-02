Vĩnh Long: Kiểm tra phòng trọ đông người tụ tập, phát hiện điểm bán lẻ ma túy

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long) ngày 26.2 cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Thanh (33 tuổi, ngụ xã Tân An Luông, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Ngọc Thanh tại cơ quan công an NAM LONG

Trước đó, khoảng 13 giờ 35 ngày 20.2, Công an H.Mang Thít nhận được tin báo của người dân về việc nhiều người tụ tập tại một phòng trọ trên địa bàn xã Tân Long Hội, H.Mang Thít, có biểu hiện nghi vấn.

Ngay khi nhận tin báo, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy Công an H.Mang Thít phối hợp Công an xã Tân Long Hội đến kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang Thanh đang cất giấu 13 bịch ni lông, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy, trọng lượng hơn 2,6 gram.

Qua làm việc ban đầu, Thanh khai nhận số chất trên là ma túy, do Thanh mua của một phụ nữ chưa rõ lai lịch ở TP.Vĩnh Long, mang về sử dụng và bán lại kiếm lời.

Vụ mua bán trái phép chất ma túy trên đang được Công an H.Mang Thít điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.