An Giang: Triệt phá ổ ma túy núp bóng quán cà phê võng

Chiều ngày 22.2, Cơ quan CSĐT Công an TP, Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 nghi phạm gồm: Hồ Thị Ngọc Châu (39 tuổi); Võ Văn Cường (24 tuổi); Phan Văn Trưởng (24 tuổi) và Lương Thiện Tính (40 tuổi, tất cả cùng ngụ tỉnh An Giang) để điều tra, xử lý về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ các nghi phạm tổ chức mua bán, sử dụng trái phép ma túy tại quán cà phê võng "Bi Bi" tại P.Bình Đức, TP.Long Xuyên CAAG

Trước đó, sau thời gian theo dõi, khoảng 20 giờ tối 21.2, Tổ công tác của Công an TP.Long Xuyên phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang bất ngờ ập vào kiểm tra quán cà phê võng "Bi Bi" trên quốc lộ 91, thuộc K.Bình Đức 5, P.Bình Đức, TP. Long Xuyên do Hồ Thị Ngọc Châu (39 tuổi, ngụ P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên) thuê mở quán bán.



Hồ Thị Ngọc Châu ký biên bản kiểm tra và thu giữ tang vật vụ án CACC

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Châu cùng Trưởng, Tính, Cường và 3 người khác đang có mặt ở trong quán có dấu hiệu mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường công an thu giữ tang vật gồm khoảng 60 đoạn ống hút bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, cùng nhiều dụng cụ liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng ma túy. Tiến hành test nhanh tất cả đều dương tính với chất ma tuý.

Võ Văn Cường, Lương Thiện Tính và Phan Văn Trưởng (theo thứ tự từ trái qua phải) CACC

Tại cơ quan công an, bước đầu Châu khai nhận, chất tinh thể trong các đoạn ống hút trên là ma tuý do Châu mua về phân lẻ bán lại kiếm lời. Châu cùng các nghi phạm trên và các con nghiện tổ chức sử dụng ma túy thì bị bắt.

Số ma túy tang vật và các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy của các nghi phạm trong vụ án CACC

Hiện vụ việc đang được lực Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.