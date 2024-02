An Giang xuất khẩu 13 tấn xoài hạt lép đầu tiên sang Hàn Quốc

Ngày 19.2, Sở NN-PTNT An Giang phối hợp UBND H.Chợ Mới tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài hạt lép đầu tiên sang Hàn Quốc và liên kết sản xuất, tiêu thụ xoài theo chuỗi giá trị.

13 tấn xoài hạt lép đầu tiên của tỉnh An Giang được xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc với giá mua khá cao hơn thị trường TRẦN NGỌC

Theo đó, 13 tấn xoài hạt lép sản xuất theo hướng an toàn của Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng, H.Chợ Mới, được Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit (trụ sở tại tỉnh Long An) mua để xuất khẩu sang Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên xoài hạt lép của tỉnh An Giang được xuất sang Hàn Quốc.

Sở NN-PTNT An Giang thông tin, lô xoài hạt lép xuất khẩu là xoài tượng da xanh, có trọng lượng 3 - 4 trái/kg, được Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit mua với giá 32.000 đồng/kg, trong khi giá xoài thị trường chỉ hơn 20.000 đồng/kg. Do đây là loại xoài có trọng lượng nhỏ và hạt lép nên được gọi xoài xoài hạt lép.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, thực hiện nghi thức chuyển xoài lên xe vận chuyển xuất khẩu sang Hàn Quốc TRẦN NGỌC

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết để trái xoài của An Giang xuất khẩu sang thị trường khó tính như Mỹ, Úc, Hàn Quốc và chinh phục các thị trường khó tính khác trên thế giới là cả sự nỗ lực, phấn đấu rất lớn của các cấp chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và đặc biệt là của hợp tác xã và nông dân H.Chợ Mới. Đây còn là cả quá trình hơn 10 năm đàm phán gian nan nhiều thử thách. Xoài phải đảm bảo nghiêm ngặt các yêu cầu khắt khe của đối nguồn gốc, khiến về hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật, côn trùng gây hại, truy xuất nguồn chiếu xạ…

Tỉnh rất vui mừng và tự hào khi H.Chợ Mới đã có sản phẩm xoài tượng da xanh xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, Úc ngay đầu năm 2024 (ngày 5.1.2024 - PV). Nay, niềm vui đó được nhân lên khi tiếp tục có lô hàng xoài cát hạt lép xuất sang thị trường Hàn Quốc… Tỉnh sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp và người nông dân xây dựng vùng nguyên liệu xoài ổn định, thúc đẩy chuỗi giá trị xoài phát triển bền vững trong thời gian tới", bà Nguyễn Thị Minh Thúy chia sẻ.

Ký kết liên kết sản xuất, tiêu thụ xoài theo chuỗi giá trị giữa Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng, H.Chợ Mới và các đối tác TRẦN NGỌC

Toàn tỉnh An Giang hiện có diện tích trồng xoài đạt 12.600 ha, sản lượng hơn 225.000 tấn/năm; trong đó H.Chợ Mới có diện tích trồng xoài lớn nhất tỉnh, với 6.400 ha. Nhờ đây mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đến nay, diện tích xoài sản xuất theo tiêu chuẩn Viet GAP của H.Chợ Mới đạt 704 ha, với 41 mã số vùng trồng để xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc.