Trà Vinh: Tổ chức đánh bạc tại trường gà, 8 người bị khởi tố, bắt giam

Ngày 29.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Càng Long (Trà Vinh) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 8 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các bị can gồm: Dương Văn Lợi (37 tuổi), Lê Thanh Việt (51 tuổi), Ngô Văn Triệu (46 tuổi), Huỳnh Sơn Em (41 tuổi), Huỳnh Tuấn Kiệt (27 tuổi), Lê Minh Tùng (37 tuổi), Bùi Văn Sơn (29 tuổi) và Lê Văn Út (27 tuổi, cùng ngụ H.Càng Long).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 26.1 (mùng 5 tết), tiếp nhận tin báo của người dân, Công an H.Càng Long đã huy động lực lượng triệt xóa tụ điểm đá gà ăn tiền tại ấp Long Sơn, xã Đức Mỹ, H.Càng Long.

Tại hiện trường, công an bắt quả tang Tùng, Kiệt cùng một số người khác đang đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm 6 con gà, 4 cây cựa bằng kim loại, 1 cân đồng hồ...





Qua điều tra, Công an H.Càng Long mời làm việc nhiều người liên quan và xác định 8 bị can nêu trên có hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, Dương Văn Lợi và Ngô Văn Triệu có hành vi tổ chức đánh bạc, các bị can còn lại có hành vi đánh bạc.

Bước đầu, các bị can khai nhận Lợi chọn địa điểm đá gà là phần đất của ông N.V. T (ấp Long Sơn, xã Đức Mỹ, H.Càng Long). Thời điểm xảy ra vụ việc, ông T. đi làm thuê không có mặt ở địa phương.

Lợi chuẩn bị cân, băng keo và nhờ Triệu phụ giúp việc tổ chức đá gà. Số tiền cược mỗi trận từ 2,1 - 30,6 triệu đồng, riêng trận đầu tiên Lợi và Triệu hưởng tiền xâu hơn 1,4 triệu đồng. Đến ngày 26.1, khi Lợi và Triệu đang tổ chức đá gà trận thứ 3 thì bị công an bắt quả tang.

Hiện, vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên đang được Công an H.Càng Long củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.