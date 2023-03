Trà Vinh: Vừa mua ma túy thì bị công an phát hiện

Chiều 25.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Trà Vinh) cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Hà Minh Tú (25 tuổi, ngụ P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Lê Hà Minh Tú tại thời điểm bị bắt giữ NAM LONG

Trước đó, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 21.3, qua công tác trinh sát, Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an H.Châu Thành phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện Tú điều khiển xe máy trên đường đan đoạn thuộc ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, H.Châu Thành có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người Tú đang giữ 2 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) nên tiến hành lập biên bản mời về cơ quan công an làm việc. Kết quả giám định, chất trên là ma túy đá có trọng lượng 0,9319 gram.

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận do nhu cầu sử dụng ma túy nên trưa cùng ngày đã liên hệ với một người tên Tài (không rõ lai lịch) tại TP.Trà Vinh mua ma túy với giá 700.000 đồng. Khi mua được ma túy, trên đường chạy về nhà thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Hiện vụ tàng trữ trái phép chất ma túy trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.