Trà Vinh: Xây 1.290 căn nhà đại đoàn kết cho hộ dân khó khăn

Ngày 12.4, Bộ Công an phối hợp tỉnh Trà Vinh và các nhà tài trợ tổ chức lễ bàn giao nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng 1.290 căn nhà đại đoàn kết tặng các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh này.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an (thứ 5 từ phải qua) và ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh (thứ 6 từ trái qua) chúc mừng gia đình anh Thạch Sa Ruôl NAM LONG

Hai căn nhà mẫu thiết kế theo tiêu chuẩn do Bộ Công an cung cấp được bàn giao cho gia đình anh Thạch Sa Ruôl và gia đình chị Thạch Thị Mai (cùng ngụ xã Bình Phú, H.Càng Long, Trà Vinh).

Đây là 2 hộ người dân tộc Khmer cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà có diện tích gần 40 m2, trị giá 65 triệu đồng/căn. Trong đó, Bộ Công an vận động hỗ trợ 50 triệu đồng, tỉnh Trà Vinh đối ứng 15 triệu đồng từ Quỹ an sinh xã hội.

Số nhà còn lại sẽ được tỉnh Trà Vinh triển khai xây dựng đồng loạt và bàn giao trước ngày 30.8.

Dịp này, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Tỉnh Trà Vinh tặng quà 2 gia đình được bàn giao nhà và tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ. Đại diện các nhà tài trợ do Bộ Công an vận động đã trao kinh phí 65 tỉ đồng để tỉnh Trà Vinh triển khai đồng loạt 1.288 căn nhà còn lại.