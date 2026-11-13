Trai bản người Dao tự tay xây nhà làm du lịch

Ước mơ làm giàu dưới đỉnh Mẫu Sơn

Trải qua những cung đường chênh vênh, uốn lượn giữa cảnh đẹp hoang sơ, hùng vĩ của rừng núi Mẫu Sơn trùng điệp, chúng tôi đến bản Pắc Đây, nơi phần lớn người dân tộc Dao sinh sống. Ngôi nhà do anh Dương Trùng Mình (28 tuổi) tự tay xây dựng mang đậm bản sắc người Dao nằm cạnh cung đường cong ven sườn núi, cách đỉnh Mẫu Sơn khoảng 1 km. Phía dưới là những ngọn núi xanh ngút ngàn trải dài hết tầm mắt.

Căn nhà do anh Dương Trùng Mình tự tay làm theo bản sắc người Dao ẢNH: LONG QUYỀN

Sinh ra tại miền sơn cước, quanh năm gắn bó với nương rẫy, gia đình anh Mình không mấy khá giả. Khi lớn lên, anh xuống Hà Nội làm công nhân tại khu công nghiệp. Đại dịch Covid-19 ập đến, doanh nghiệp gặp khó khăn khiến anh thất nghiệp rồi trở về bản, sau đó mở quầy bánh mì ở TP.Lạng Sơn (cũ).

Nhưng rồi, nhận thấy xã hội ngày càng phát triển, nhiều người trẻ dám đầu tư bứt phá và có thu nhập ổn định, anh Mình tự nhủ phải tìm một hướng đi lâu dài. Năm 2023, chàng trai trẻ quyết định trở về quê hương để khởi nghiệp.

Trải qua nhiều năm làm việc xa quê, anh Mình quyết định trở về phát triển kinh tế dựa trên bản sắc văn hóa người Dao ẢNH: LONG QUYỀN

"Nhiều du khách lên đỉnh Mẫu Sơn thường hỏi tôi chỗ nghỉ, các điểm tham quan và nơi tìm hiểu văn hóa bản địa. Trong khi đó, người dân trong bản chỉ biết làm rẫy trồng ngô, trồng lúa vất vả mà thu nhập chẳng được bao nhiêu. Tôi nghĩ đây chính là cơ hội lớn để phát triển du lịch", anh Mình chia sẻ.

Nghĩ là làm, anh Mình chủ động tìm hiểu các mô hình du lịch cộng đồng ở nhiều nơi, xâu chuỗi các tài nguyên sẵn có của địa phương từ vị trí địa lý, bản sắc văn hóa đến ẩm thực.

Các đặc sản như rượu Mẫu Sơn, chè shan tuyết, thổ cẩm… trở thành vốn liếng quý giá để anh bắt tay làm du lịch.

Quyết tâm của anh Mình nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình. Năm 2024, từ nguồn tiền tích cóp hơn 300 triệu đồng, anh nhờ bố mẹ vay mượn thêm 200 triệu đồng rồi tự tay đặt viên gạch đầu tiên xây căn homestay ngay cạnh nhà. Anh quyết định tự làm tất cả để vừa chủ động triển khai ý tưởng, vừa tiết kiệm chi phí.

Từ việc tìm mua máy móc làm nhà, xử lý bài toán cách âm cho các phòng gỗ, đến việc làm lan can sao cho kiên cố mà vẫn thẩm mỹ... đều do một tay anh Mình tự mày mò nghiên cứu và thực hiện.

Mọi chi tiết trong căn nhà đều do chàng trai trẻ tự học rồi làm ẢNH: LONG QUYỀN

Sau hơn 2 năm, căn nhà 2 tầng của anh Mình hiện đang đi vào giai đoạn hoàn thiện. Khung nhà xây bằng gạch để đảm bảo an toàn trước vùng thời tiết quanh năm gió lớn, trát hoàn thiện bằng đất nhằm giữ hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Các kết cấu còn lại đều làm từ gỗ, chia thành 7 phòng riêng và 1 phòng sinh hoạt cộng đồng.

Gian bếp dựng hoàn toàn bằng đất lõi tre, lợp ngói âm dương truyền thống. Toàn bộ công trình tái hiện trọn vẹn không gian nhà ở truyền thống của người Dao.

Giữ bản sắc để phát triển bền vững

Điều mong mỏi của anh Mình trong phát triển du lịch là phải giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc Dao, lấy đó làm nền tảng bền vững cho cả thôn bản. Xác định làm du lịch cộng đồng thì không thể đi một mình, anh tích cực vận động các hộ dân và thanh niên trong bản cùng tham gia.

"Trước mắt, tôi phải hoàn thiện mô hình của mình và đưa vào vận hành hiệu quả. Khi thấy thành công thực tế, bà con sẽ mạnh dạn đầu tư theo", anh Mình trải lòng.

Dù chưa chính thức khai trương, đến nay căn homestay của anh Mình đã đón khoảng 20 đoàn khách đến tham quan, nghỉ chân. Ở đây, du khách không chỉ lưu trú mà còn nghe kể chuyện về văn hóa bản địa và mua các sản phẩm nông sản như rượu Mẫu Sơn, chè shan tuyết.

Dự kiến đến cuối năm 2026, khi công trình hoàn thiện, anh Mình sẽ phối hợp với chính quyền địa phương hoàn tất các thủ tục pháp lý để chính thức đưa homestay vào vận hành. Trong thời gian này, chàng trai trẻ tích cực tham gia các khóa học hỏi mô hình du lịch cộng đồng do Đoàn Thanh niên xã Công Sơn tổ chức.

Chính quyền địa phương đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm của anh Dương Trùng Mình ẢNH: LONG QUYỀN

"Người Dao có nhiều phong tục, nghi lễ truyền thống độc đáo như lễ cầu mùa, nghi thức cưới hỏi hay lễ cầu bình an. Tuy nhiên, du khách thích nhất vẫn là tìm hiểu về lễ cấp sắc, nghi lễ quan trọng bậc nhất của người Dao, kéo dài 3 ngày 2 đêm, đánh dấu sự trưởng thành cả về thể chất lẫn tinh thần", anh Mình cho biết.

Trao đổi về mô hình này, ông Hoàng Văn Đông, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Công Sơn, cho biết chính quyền địa phương đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm của anh Dương Trùng Mình.

"Muốn phát triển mô hình du lịch cộng đồng cần từ 5 - 7 hộ làm đồng bộ mới tạo được hiệu quả tốt. Địa phương đang tích cực tuyên truyền, vận động nhưng do địa hình phức tạp, chi phí đầu tư lớn nên bà con chưa dám thực hiện", ông Đông nói.

Mới đây, để chung tay với bà con, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các đoàn thể hỗ trợ thi công con đường bê tông dẫn lên homestay của anh Mình như một sự động viên kịp thời.

Theo anh Tô Hồng Thái, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Công Sơn, anh Mình là một đoàn viên tiêu biểu, chịu khó và dám khởi nghiệp trên chính quê hương.

"Mô hình của anh Mình cũng là mô hình du lịch đầu tiên của xã. Đoàn thanh niên đã hỗ trợ quảng bá homestay trên mạng xã hội, phối hợp làm đường và đưa Mình đi tham quan các mô hình thực tế. Chúng tôi cũng hỗ trợ anh tiếp cận các nguồn vốn vay nhưng do vướng mắc về thủ tục nên chưa thực hiện được", anh Thái thông tin.