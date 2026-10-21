'Trại buôn người' có đối thủ, bất ngờ bị 'vượt mặt'

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, sáng 21.10, phim điện ảnh Trại buôn người sau quãng thời gian “độc chiếm” phòng vé đã có đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Cụ thể, Án mạng karaoke có sự góp mặt của Vân Dung, Đoàn Thiên Ân hiện dẫn đầu doanh thu trong ngày với hơn 1 tỉ đồng (tính đến 11 giờ). Con số này tương đương với hơn 12.000 vé bán ra, trong tổng số 1.136 suất chiếu.

Tạo hình của Vân Dung trong phim Án mạng karaoke. Tác phẩm hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé Ảnh: NSX

Với thành tích đó, Án mạng karaoke tạm dẫn đầu doanh thu phòng vé, dù hiện tại chưa chính thức khởi chiếu. Phim bắt đầu bằng cái chết tức tưởi của bà Thủy, từ đó mở ra cuộc rượt đuổi tâm lý, nơi mỗi nhân vật có mặt tại hiện trường đều vào diện tình nghi. Dự án có sự góp mặt của nghệ sĩ Vân Dung, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc, diễn viên Tuyền Mập, diễn viên Thanh Sơn, diễn viên Đoàn Thiên Ân, diễn viên Trịnh Thảo, diễn viên Quỳnh Lý…

Theo nhà sản xuất, Án mạng karaoke mang màu sắc giải trí, trinh thám nhưng cũng “phảng phất” yếu tố kinh dị để mọi người có thêm lựa chọn khi ra rạp. “Dàn diễn viên được lựa chọn kỹ lưỡng để phù hợp với màu sắc của từng nhân vật, để mọi người phải “à” lên khi biết được thủ phạm thực sự là ai. Hy vọng mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ hành trình tìm hung thủ một cách thoải mái ngoài rạp”, phía nhà sản xuất chia sẻ.

Ban đầu, phim dự định ra rạp ngày 2.10. Tuy nhiên sau đó, nhà sản xuất quyết định lùi lịch chiếu đến 30.10. Lựa chọn này được xem là cách nhiều ê kíp phim Việt né tránh sức hút của Trại buôn người, khi phim liên tục áp đảo tại phòng vé về doanh thu lẫn suất chiếu.

Trại buôn người là tác phẩm khai thác vấn nạn lừa đảo dưới hình thức "việc nhẹ lương cao" Ảnh: NSX

'Trại buôn người' ra sao ở phòng vé?

Sự đổ bộ của Án mạng karaoke tạo nên màn cạnh tranh khốc liệt tại phòng vé. Dù chưa chính thức ra rạp, tác phẩm đã vươn lên vị trí dẫn đầu, cho thấy sự quan tâm của khán giả dành cho dự án. Chính điều này cũng khiến Trại buôn người xếp vị trí thứ 2, sau quãng thời gian gây sốt trên thị trường điện ảnh. Trong ngày 21.10, phim thu về 964 triệu đồng, với hơn 12.000 vé bán ra. Đáng chú ý, tác phẩm này có hơn 2.700 suất chiếu, gấp đôi so với Án mạng karaoke.

Sau gần 1 tháng ra rạp, Trại buôn người tuy có phần “hạ nhiệt” nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Hiện tại, tác phẩm của Toni Dương Bảo Anh - Mèo Bích Trang đã chạm mốc 468 tỉ đồng, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất tại phòng vé trong năm 2026. Bên cạnh đó, tác phẩm về vấn nạn lừa đảo “việc nhẹ lương cao” cũng vào top 5 phim Việt ăn khách nhất tính đến thời điểm hiện tại, sau phim Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền), Mai (đạo diễn Trấn Thành), Lật mặt 7: Một điều ước (đạo diễn Lý Hải) và Nhà bà Nữ (đạo diễn Trấn Thành).

“Với việc chỉ có Nhà bà Nữ và Mai giữ vị trí số 1 phòng vé từ tết đến cuối năm đó, mùa tết không còn là bảo chứng 100% cho thành công về doanh thu nữa. "Ra rạp vào dịp tết" không nên là đích đến bắt buộc của các dự án điện ảnh bom tấn. Các nhà làm phim Việt có thể rất cân nhắc trong việc lựa chọn thời điểm ra rạp cho đứa con tinh thần của mình”, đại diện Box Office Vietnam nhận định.